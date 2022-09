Juventus, flop totale e pazienza esaurita: “Non lo voglio più vedere”

Prestazione disastrosa, in Fiorentina-Juventus, di un giocatore bianconero in particolare, bersagliato e riempito di critiche sui social

La Juventus ha l’obiettivo dichiarato di puntare allo scudetto, dopo due stagioni deludenti. Il mercato dei bianconeri si è mosso in maniera evidente in tal senso, con tanti rinforzi di spessore regalati ad Allegri per migliorare quantità e qualità della sua rosa. Ma le prime giornate di campionato stanno dimostrando che non sarà così semplice, per i piemontesi, tornare in vetta.

Fiorentina-Juventus, anche coi ‘nuovi’ solite difficoltà per Allegri

Nelle prime quattro giornate, i due pareggi con Sampdoria e Roma hanno già generato qualche malumore e il gioco poco brillante di Allegri e dei suoi in generale non ha convinto. Con la Fiorentina, il tecnico livornese si è affidato dal primo minuto a Paredes e a Milik che hanno lanciato subito buoni segnali. L’argentino a centrocampo ha dimostrato subito padronanza, il polacco ha colpito subito al debutto da titolare. Ma andata in vantaggio, la Juventus ha confermato di avere delle difficoltà a imporre il proprio gioco, fino a subire il pareggio di Kouame. Un gol subito in maniera rocambolesca, perché arrivato addirittura in contropiede per i viola. Un gol ‘nato’ da un episodio piuttosto particolare, che ha visto come protagonista involontario in negativo uno dei giocatori bianconeri, che sui social è stato bocciato in maniera impietosa.

Fiorentina-Juventus, McKennie nella bufera: i social non perdonano

Si tratta di Weston McKennie, autore di una prestazione negativa in generale e che ha sciupato una clamorosa occasione per il raddoppio, quando solo in area e con la possibilità di calciare a rete, ha cercato un improbabile assist, favorendo la chiusura della difesa- Dopo pochi secondi, la ripartenza del pareggio della Fiorentina. Per McKennie, inevitabili le stroncature e i numerosi commenti negativi. Ecco alcuni dei messaggi più polemici apparsi su Twitter: “L’inutilità e i danni di McKennie. Non lo reggo più”, “Trovate una squadra che ci dà 15 milioni e mandatelo via”, “McKennie non merita di ricevere un passaggio da Di Maria“, “McKennie in una nuova puntata di “Non sapevo di essere in campo””, “In questo momento Mckennie non dovrebbe vedere il campo se non con il binocolo”, “Non lo voglio più vedere”, “Con lui in campo stiamo giocando in dieci, cammina”. Lo statunitense, dopo una buona prima stagione, è andato incontro a una sorta di involuzione, che decisamente gli ha fatto perdere l’appoggio dei tifosi.