Mercedesz Henger, il perizoma è un filo: troppo piccolo per essere vero

Se il suo obiettivo era quello di mandarci completamente fuori di testa allora possiamo confermare che ci è riuscita alla grande ed anche con ottimi risultati. Il suo post è veramente di altissimo livello, guardare per credere – FOTO

Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Un qualcosa che veramente ci mette al tappeto. Basta solamente uno scatto da parte della figlia d’arte a farci impazzire. Siete curiosi di conoscere il tutto? Allora andiamo a vedere tutti quanti insieme la sua ultima opera d’arte.

Mercedesz Henger incanta l’Egitto: che forme

Ancora un altro grandissimo successo che porta la figlia della mitica ungherese che continua ad emozionare tutti i suoi follower di Instagram con uno scatto che non sta davvero né in cielo e né in terra. Tutti quanti noi non possiamo fare altro che alzarci in piedi ed applaudire questo contenuto a dir poco fantastico e che sta raggiungendo il successo che merita sui social network. Ovviamente ci stiamo riferendo al fatto che i “like” stanno vertiginosamente aumentando, come del resto anche i suoi commenti di approvazione che in questi casi non possono assolutamente mai mancare. Noi della redazione, a dire il vero, ci dobbiamo ancora riprendere da quello che i nostri occhi hanno appena visto. Un qualcosa di eccezionale. Tanto è vero che le temperature in Egitto saranno notevolmente aumentate, non potrebbe essere altrimenti. Per non parlare del suo bikini che infiamma davvero tutti. Non basta solamente il caldo, adesso ci si mette anche lei che posta queste foto a dir poco intriganti. Adesso, però, basta con le chiacchiere visto che siamo arrivati al momento tanto atteso. Mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo che sta per iniziare.

Mercedesz Henger, tutti in piedi per lei: perizoma da urlo – FOTO

Ed eccola qui, sempre più incantevole e seducente che mai. Un bikini che non può assolutamente passare inosservato. Tanto è vero che mette in risalto le sue straordinarie ed incredibili forme che conosciamo molto bene visto che è stata una delle concorrenti dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi dove ha infiammato tutto il pubblico italiano con i suoi costumi. Il mare ed il cielo azzurro fanno sicuramente la loro parte, ma mai quanto lei che veramente è eccezionale.