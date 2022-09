Georgina Rodriguez infiamma Venezia: il lato ‘B’ è da Oscar

Se il suo obiettivo era quello di mandarci completamente fuori di testa allora possiamo confermare che ci è riuscita alla grande e lo ha fatto nella migliore maniera possibile che tutti quanti noi stavamo aspettando – FOTO

Non abbiamo veramente più altre parole per descrivere la bellezza di Georgina Rodriguez. Un qualcosa che merita decisamente tanto e che non poteva assolutamente passare inosservato. Ovviamente ci stiamo riferendo al suo ultimo post che sta raccogliendo il successo che merita. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando (e non avete visto il tutto) tranquilli che ci siamo qui noi apposta per rimediare al vostro “errore”. Uno spettacolo della natura, nulla da dire.

Georgina Rodriguez incanta ed infiamma Venezia

Tutti stavano attendendo il ritorno in Italia da parte di Cristiano Ronaldo che, nelle ultime ore di calciomercato, sperava di trovare un accordo con qualche club pronto a disputare la prossima edizione della Champions League. Il mercato, però, si è ufficialmente concluso con il prossimo appuntamento a gennaio. Tra il suo dispiacere è rimasto in Inghilterra dove se ne sarebbe andato molto volentieri. Nel frattempo, però, qualcuno della sua famiglia nel nostro paese è arrivato ed anche in grande stile. Ovviamente ci stiamo riferendo alla compagna Georgina Rodriguez che ha alzato notevolmente le temperature di Venezia con il suo look a dir poco incantevole. In realtà non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma in questa occasione si è decisamente superata e lo ha fatto nella migliore maniera possibile che tutti quanti noi stavamo aspettando. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Adesso, però, andiamo a concentrarci su quello che ci ha appena fatto vedere e che ci ha mandato completamente fuori di testa.

Goergina Rodriguez, da rimanere senza parole: lato ‘B’ da sogno – FOTO

Fuoco e fiamme al Festival del cinema di Venezia grazie alla presenza da parte di Georgina Rodriguez. Da rimanere semplicemente incantati. Un vestito che le dona perfettamente e che mette in risalto le sue straordinarie forme. Un lato ‘B’ da brividi. I paparazzi che le stanno intorno non possono fare altro che scattare foto della nativa di Buenos Aires. Ancora una volta decide di mandarci completamente al tappeto con questo scatto che ci ha messo definitivamente ko. Semplicemente fantastica, nulla da aggiungere.