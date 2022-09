Ainett Stephens, leonessa in costume: posa seducente sugli scogli

Ainett Stephens lascia senza parole, l’ex ‘Gatta Nera’ colpisce ancora e regala immagini di fascino intramontabile ed esplosivo

Un fascino peculiare e irresistibile, quello di Ainett Stephens, che non manca di far sognare ad occhi aperti i suoi fan sui social. La modella italo-venezuelana non delude assolutamente mai i suoi ammiratori, con immagini da capogiro che lasciano il segno.

Ainett Stephens, bellezza senza tempo: oggi come allora, fantastica

Diventata celebre come modella e poi come la ‘Gatta Nera‘ del ‘Mercante in Fiera‘ di alcuni anni fa in tv, Ainett si è imposta come una delle showgirl più affermate del nostro mondo dello spettacolo, con apparizioni che hanno fatto la storia, come al Chiambretti Night. Di recente, l’abbiamo rivista ad alti livelli al Grande Fratello Vip, dove abbiamo avuto la conferma che la sua bellezza e sensualità, nel corso degli anni, non hanno perso assolutamente nulla, anzi. Ma del resto, questo i suoi numerosi ammiratori sui social lo sanno benissimo. Su Instagram, sono in tanti a seguire con interesse e affetto le gesta di Ainett. Il suo profilo può contare su oltre 400 mila followers. La 40enne ha regalato spettacolo anche nel corso di questa estate e con l’ultimo scatto va decisamente oltre ogni limite, infiammando la platea.

Ainett Stephens, sensualità illegale in posa da capogiro: curve spaziali, un lato B che fa sognare

La sua posa in bikini, sugli scogli, è a dir poco illegale e accende la passione e la fantasia dei fan. Lato B in risalto in primo piano, provocante come non mai, silhouette statuaria e perfetta in ogni dettaglio, bikini esplosivo e sguardo magnetico. La ‘leonessa’ lascia senza fiato: “Pensavate che la leonessa stesse dormendo, perché non la sentivate ruggire?”, scrive Ainett nella didascalia. Il ruggito arriva forte e chiaro e infatti i like sono copiosi, così come i commenti e i messaggi d’amore che le vengono indirizzati. Al solito, l’approvazione dei fan non può mancare, Ainett mette tutti d’accordo con la sua sensualità leggendaria: “Più scioccante del cambio Di Maria – De Sciglio!”, “Una super pantera nera”, “La bellezza fatta donna”, “Ma esisti davvero?”, “Sei la donna più bella del mondo”, e altri ancora sono i pensieri che in tanti le dedicano. Una meraviglia che, anche a estate verso la conclusione, alza pericolosamente la temperatura. Ainett mette sempre in mostra una bellezza sopra le righe, una piacevolissima abitudine che non stanca mai.