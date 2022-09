Scollatura incontenibile per Anna Tatangelo: ipnotica e devastante

Look pazzesco, sorriso che incolla allo schermo nella notte: Anna Tatangelo fa di nuovo centro, fan estasiati.

Cantante, artista a tutto tondo, conduttrice, apprezzatissimo volto tv. Verrebbe da dire che ogni progetto per Anna Tatangelo si trasforma sempre in un successo.

Lo ha dimostrato fin dagli esordi in musica. Quella giovanissima ragazza con una voce potentissima che le permetteva di cantare proprio tutti ha fatto battere il cuore dei fan, che in pochi mesi hanno iniziato ad acquistare i suoi dischi, a seguirla e ad etichettarla come un talento nuovissimo della musica italiana. Non ancora 18enne infatti conquistava tutti già alle prime esperienze sul palco. Il tutto si è tradotto in premi, dischi venduti in tutta Europa, inviti nei maggiori concorsi italiani e sui palchi più importanti.

C’è un pubblico che da quel momento l’ha seguita e sostenuta in ogni su avventura, anche in tv. Gli autori si sono infatti accorti ben presto di quella clamorosa presenza scenica, e anche il mondo della moda ha iniziato a contattarla. Fra sponsorizzazioni di grandi marchi e foto di ogni tipo, la bellezza della Tatangelo non è passata inosservata, e lei mostra l suo fascino con eleganza e orgoglio.

Anna Tantangelo fa impazzire i suoi fan: il décolleté è da sogno

Inevitabile quindi non trasportare quel seguito sui social. Anna Tatangelo ha svelato i suoi nuovi progetti musicali e di certo sarà protagonista in tv, dove dalle interviste a programmi tutti suoi, fino all’apprezzatissimo ruolo da giudice nei talent musicali, ha sempre ottenuto grandissimi complimenti. Ciò che i fan non perdono mai di vista però è la sua pagina social.

Un vero e proprio contenitore di foto da sogno. Di immagini con look stratosferici, in cui emerge fascino, eleganza, capacità di sedurre e un fisico incredibile. Il resto lo fa un volto che incolla i fan allo schermo e che nei numeri si è trasformato anche in un grandissimo successo sul web, con un traguardo che è ad un passo. Sono quasi due milioni infatti i suo followers su Instagram. Un numero che per chi si intende di questo mondo fatto di foto, commenti, sponsorizzazioni e cifre, non è per niente da sottovalutare.

Del resto, quando arrivano foto come l’ultima postata, è impossibile non cliccare sul tasto che permette di seguire l’artista. Pantalone elegantissimo, trucco impeccabile, poi una scollatura da sogno che mette in risalto un fisico strepitoso. Questa è Anna Tatangelo. Apprezzata cantante, ottima presentatrice, soprattutto una donna affascinante che trasforma in oro ogni suo progetto.