Jolanda De Rienzo, mai vista così: scollatura infinita, lato A in fuorigioco

Jolanda De Rienzo, scollatura imponente e lato A esplosivo. Scatto da capogiro per la giornalista napoletana, autentica bellezza.

Da tempo, la splendida giornalista napoletana, si è imposta come uno dei volti femminili dell’informazione sportiva più seguita sui social. Un successo davvero importante e soprattutto meritato, diventando quasi una celebrità anche per via della sua immensa bellezza. Per chi la segue, che siano notizie sportive oppure scatti imponenti, cerca di non perdersi nemmeno un suo aggiornamento.

La giornalista partenopea su Instagram può vantare oltre 350 mila followers. Molto apprezzata dai fan, Jolanda coniuga alla perfezione grande passione e competenza nel suo lavoro e fascino sensazionale, di quelli che non passano inosservati, anzi. Di questo, la De Rienzo ha dovuto pagare lo scotto ricevendo spesso commenti pesanti da parte degli haters, cui però lei ha sempre replicato con fierezza, rivendicando il diritto di non vedere lesa la propria professionalità per via dei suoi scatti. Protagonista sui canali social, anche sulla piattaforma di streaming “Twitch“, la giornalista si sta imponendo sempre più. Di sicuro però, i suoi scatti attirano l’attenzione di tutti i suoi followers, lasciando sempre senza fiato. Del resto, Jolanda ci ha dimostrato anche nel corso di questa estate, la sua immensa bellezza. Diversi gli scatti da ricordare durante il corso della stagione più calda di tutte. L’estate sta finendo ma c’è spazio per condividere qualcosa dal cassetto dei ricordi, per cullare un po’ di sana nostalgia e per accendere la passione dei followers.

Jolanda De Rienzo, il video calcistico diventa bollente: scollatura imponente

Alla vigilia del derby di Milano e di Lazio vs Napoli, Jolanda ci regala un suo “pronostico” d’eccezione, che diventa bollente con la sua immensa scollatura. Oltre ad una silhouette pressoché incantevole, con la scollatura che si intravede tra i lunghi capelli che, in parte, la coprono, ma non tanto da non farla risaltare. Un lato A decisamente fuori dal comune, con le forme della bellissima giornalista che sono davvero incredibili.

In pochissimi minuti Jolanda fa il pieno di like e commenti che, come al solito, non possono mai mancare. Una visione imponente, con lato A decisamente esplosivo ed una scollatura da togliere il fiato. Poco da aggiungere, con Jolanda De Rienzo che l’ha fatto di nuovo, mandando K.O. tutti quelli che spesso, in maniera un po’ ingiusta, la criticano.