Il Milan lavora già per il 2023: colpo a zero per l’attacco

Paolo Maldini non si ferma: il Milan pensa già alle mosse future e valuta una serie di calciatori in regime di svincolo. Uno su tutti convince e molto.

Non c’è sosta per Paolo Maldini. Lo impone un mercato che sta cambiando, ed ha preso una direzione ben precisa. I prezzi sono alti, competere con alcuni club esteri diventa un problema non da poco, e valutare tutti quei calciatori in regime di svincolo diventa una soluzione molto importante.

Lo ha dimostrato di recente il Milan, con operazioni convincenti sia dal punto di vista economico che tecnico. Ecco perché in una estate, la prossima, in cui molti calciatori potranno autonomamente decidere il loro futuro, diventa interessante e per certi versi fondamentale anticipare le mosse e sondare il terreno già da subito. Potrebbe essere un segnale deciso sulla volontà di arrivare primi, e allo stesso tempo una indicazione a quei calciatori che sentono la fiducia e scelgono anche su queste basi.

Inoltre, muoversi in anticipo, potrebbe anche trasformarsi una mossa chiara per il mercato invernale. Valutare i calciatori a parametro zero, in sostanza, può rappresentare la chiave per arricchire la rosa senza spendere molto, o magari per arrivare già a gennaio sui calciatori, con sconti importanti da parte di quei club che preferiscono cederli subito per incassare qualcosa. In tal senso c’è un bomber nel mirino, e Maldini può davvero prenderlo.

Milan, tutto sull’attaccante: può arrivare a zero

Il Milan non si ferma e Maldini avvia i contatti. L’obiettivo è alimentare la qualità della rosa, e soprattutto dare sempre di più ai rossoneri uno spessore europeo. In tal senso potrebbe nel 2023 partire una vera e propria asta su un calciatore di grande livello. Già in questa sessione di mercato molti club lo hanno sondato, e l’olandese è stato ad un passo dall’approdo in serie A.

Memphis Depay è stato infatti vicinissimo alla Juventus, che ha poi deciso di virare su Milik per riuscire con il budget previsto a portare a casa sia l’attaccante che Paredes. La lunga lista di pretendenti per l’olandese si è fermata davanti alle richieste per l’ingaggio, ma la situazione sembra abbastanza chiara. Depay sceglierà il suo futuro, non ha trovato spazio nel Barcellona in avvio di stagione ed è destinato a partire. Potrebbe farlo già nel mercato invernale ma in quel caso i blaugrana chiederebbero soldi per l’eventuale addio. In estate invece tutto sarebbe più facile, e Maldini si muove.

Il 28enne di Moordrecht è infatti in grado di giocare dietro le punte ma anche da centravanti classico, e di certo ha esperienza da vendere e una età che gli permette ancora di essere protagonista a lungo. Gli ostacoli sono due. L’ingaggio, che andrebbe rivisto, e l’eventuale concorrenza. Il Milan però sa giocare le sue carte e lo ha dimostrato, e potrebbe ben presto muoversi per provare a strappare un altro sì importante ad un calciatore di grande livello.