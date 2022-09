Elisabetta Gregoraci ci delizia con un nuovo ed incantevole post che ha pubblicato direttamente sul suo account ufficiale di Instagram e che non poteva assolutamente passare inosservato ai nostri occhi: guardare per credere

Se non avete ancora visto il suo ultimo contenuto (e soprattutto non avete ancora capito di cosa stiamo parlando) non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma in questa occasione si è decisamente superata e lo ha fatto nel migliore dei modi – FOTO

Elisabetta Gregoraci, una visone a dir poco bollente

Se il suo obiettivo era quello di mandarci completamente fuori di testa allora possiamo confermare che ci è perfettamente riuscito. Un contenuto a dir poco “bollente” che merita decisamente tanto. Per lei l’estate non è affatto finita. Anzi, sta continuando nella migliore maniera possibile. Questa non può che essere una buona notizia per tutti quanti noi. I suoi follower non stavano aspettando altro. Anche perché, gli stessi, non si perdono affatto un singolo aggiornamento da parte della nativa di Soverato che continua ad incantare tutti quanti i suoi fan con dei post che non stanno né in cielo e né in terra. Proprio come l’ultimo che sta avendo un successo incredibile. Non potrebbe essere altrimenti d’altronde visto che il titolo di questo articolo non è assolutamente ingannevole. In questa occasione è completamente nuda. Nessun vestito né altro: solamente un asciugamano in testa dopo una rilassante doccia. Siete curiosi di conoscere il tutto? Allora non vi resta da fare altro che rimanere qui con noi per visionare questo vero e proprio capolavoro. Il nostro consiglio è quello di mettervi comodi e di godervi lo spettacolo che sta per iniziare.

Elisabetta Gregoraci, tutta nuda: da bollino rosso – FOTO

Ed eccola qui, sempre più incantevole e bollente che mai. Solamente che, in questa occasione, si è veramente superata. Come vi avevamo annunciato in precedenza la splendida 42enne si esibisce completamente senza alcun vestito e decisamente nuda. Gamba sinistra alzata che tende a provocare tutti quanti noi che non possiamo fare altro che rimanere senza fiato. Uno scatto che ci manda completamente al tappeto. Questa volta ha decisamente esagerato, su questo non ci sono particolari dubbi in merito. Da applausi.