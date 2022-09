Mercedesz Henger, bikini illegale: visione da bollino rosso – FOTO

Mercedesz Henger questa volta decide di esagerare e alza la temperatura più che mai su Instagram: in costume è spaziale

Uno dei personaggi del mondo dello spettacolo tornati prepotentemente in auge nel 2022 è sicuramente Mercedesz Henger. La showgirl è apparsa in gran spolvero sull’Isola dei Famosi, dove, come ampiamente prevedibile, ha lasciato senza fiato per il suo fascino e ha raccolto l’incoraggiamento sfegatato da parte dei fan.

Mercedesz Henger, quando fascino e sensualità sono un fatto di famiglia

Per Mercedesz si è trattato di un ritorno sull’Isola, a distanza di qualche anno dalla sua prima partecipazione. Una esperienza, quella di quest’anno, in cui, approdata in Honduras come una sorta di ‘guastatrice’, tra le ‘Conquistadoras‘ che dovevano rapire il cuore di alcuni dei naufraghi – nel suo caso, Edoardo Tavassi, con cui però il flirt sembra, a quanto è dato sapere, non essere poi sfociato in qualcosa di più – ha affrontato l’avventura con sempre maggiore consapevolezza e confidenza. Arrivando fino a giocarsi la vittoria nella serata finale, pur non andando, poi, oltre il quarto posto. In ogni caso, un piazzamento di rilievo, che testimonia il suo carattere grintoso, che si accompagna a una bellezza mozzafiato che ben conosciamo. La 31enne italo-ungherese, del resto, ha ereditato fascino e sensualità a piene mani da sua madre Eva, amata ex diva del cinema per adulti degli anni ’90. E ogni tanto, riesce a sembrare persino più seducente di lei. Come per esempio, negli ultimi scatti pubblicati sul suo seguitissimo profilo Instagram (da oltre 800 mila followers).

Mercedesz Henger, più statuaria che mai: scollatura eclatante, un sogno ad occhi aperti

Immagini in costume che lasciano il segno e infiammano immediatamente la platea dei suoi ammiratori. Mercedesz si gode ancora qualche momento d’estate e lo fa su una barca, prendendo il sole in una posa in bikini semplicemente statuaria. Fisico incontenibile, con una scollatura da capogiro che non può lasciare indifferenti, con una silhouette sinuosa e avvolgente che strappa applausi. Il web celebra, immancabilmente, la giovane Mercedesz con like e commenti estasiati, davvero difficile resistere a un fisico così sensuale e perfetto, talmente tanto da sembrare disegnato. Un capolavoro che raccoglie il giusto tributo dalla community social, come sempre, e che regala un sorriso a molti in questo inizio di settembre, dove per tutti c’è da fare i conti con il ritorno alla normalità, abbandonando la bella stagione che man mano farà spazio all’autunno. Ma come ci ricorda Mercedesz stessa, “La gente non si accorge se è estate o inverno quando è felice”.