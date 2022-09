De Zerbi pronto a tornare in Serie A: esonero e cambio

De Zerbi potrebbe incassare una chiamata imminente: in Serie A alcuni club riflettono, e uno su tutti vorrebbe anticipare le mosse per accaparrarsi l’ex Sassuolo.

Lo chiamano calcio d’agosto, ma è in questa fase già calda che molti club riflettono. C’è chi ha perso terreno, chi ha consolidato certezze e chi invece è già pronto a valutare l’operato dei tecnici scelti per l’avvio di stagione.

A mercato chiuso c’è quindi un solo modo per invertire il trend, soprattutto per quelle squadre che sono partite con il piede sbagliato. Alcune non hanno raccolto quanto sperato in una fase che rischia di condizionare l’intera stagione e per questo motivo il nome di De Zerbi torna prepotentemente alla ribalta.

L’esperienza allo Shakhtar si è conclusa dopo l’inizio del conflitto in Ucraina, e l’allenatore, molto stimato dopo la sua esperienza al Sassuolo, è pronto a rimettersi in marcia. La concorrenza sarà alta, perché il tecnico è probabilmente il profilo più interessante fra quelli liberi. Ecco perché un club ci pensa, medita l’esonero dell’attuale allenatore e potrebbe a breve avviare i contatti per capire se ci sono i margini per intavolare un discorso.

De Zerbi attende una chiamata: può tornare in Serie A

Dopo cinque giornate di campionato iniziano a delinearsi le posizioni di molte squadre. Fra sorprese (poche), e tante certezze, c’è chi si trova già in brutte acque e registra statistiche non proprio soddisfacenti. Non c’è solo il Monza ad essere deluso dopo una faraonica campagna acquisti, ma anche un altro club che potrebbe a breve cambiare guida tecnica.

Si tratta del Bologna, che ha incassato solo 3 punti dall’inizio del torneo e soffre tremendamente in attacco. Il solo Arnautovic non può sostenere il peso offensivo dei felsinei, che riflettono sulla possibilità di cambiare guida tecnica. Mihajlovic è ben voluto dalla piazza che lo stima e negli anni ha stretto un legame forte con l’allenatore. La sensazione però è che il club attenda una svolta imminente nei risultati per uscire rapidamente dalle zone calde della classifica, magari avviando i contatti con altri allenatori.

In tal senso De Zerbi rappresenterebbe una opportunità di grande livello. L’ex Sassuolo non ha mai nascosto di essere attratto dai club che potrebbero offrirgli l’opportunità di affrontare le competizioni europee. All’allenatore però piacciono i progetti a lungo termine da plasmare, e in tal senso il Bologna ha idee ben precise e vuole crescere. Ecco perché saranno fondamentali i prossimi match. In caso di altri stop la posizione di Mihajlovic potrebbe traballare, e di certo a Bologna si farebbero trovare pronti. Magari tentando l’assalto ad un allenatore che potrebbe dare la svolta in chiave offensiva ad una squadra che ancora non riesce ad incidere.