Il costume di Sabrina Salerno è aperto davanti: mai vista così

L’estate di Sabrina Salerno non è affatto finita: dopo gli scatti bollenti arrivano altre foto che fanno sussultare la community. Che fascino.

Una icona di stile senza tempo, che ha fatto battere il cuore a uomini di molte generazioni e che continua a stupire.

Sabrina Salerno è molto di più che una cantante. La amano tutti, fin da quelle prime hit di successo che la resero famosa in pochissimo tempo da giovanissima. Fan di tutte le generazioni ammirano le sue foto, la seguono da anni e lasciano un commento su una bacheca Instagram che è aggiornata con una frequenza incredibile. La nativa di Genova, per farla breve, non tradisce mai.

Fu così già dagli esordi, in anni in cui colpiva tutti salendo sul palco con pantaloncini cortissimi, e più in generale look molto aderenti che in qualche occasione hanno mostrato qualcosa di più. Le sue forme fisiche straripanti hanno infatti colpito subito tutti, ma ciò che conta è che quel fascino pazzesco la rende ancora oggi molto seguita, e le regala chiamate di ogni tipo, dalla tv alla moda.

Sabrina Salerno stupisce tutti

Film, presenze frequenti nei programmi tv, interviste e quel legame con la musica che non è mai tramontato e rappresenta per lei l’amore più grande. Sabrina Salerno è una artista capace di stupire e di affrontare tutti gli ambiti dello spettacolo, sempre con grande successo e con un seguito in costante crescita. Inevitabile quindi anche un boom sulle sue pagine social. Stile, fascino, forme fisiche esplosive. Nelle foto emerge tutto ciò, e in estate la Salerno ha fatto centro.

Si è mostrata in bikini, in abiti succinti, in spiaggia ma anche immersa nella natura e in tanti luoghi. La protagonista però è sempre lei. Sguardo seducente, la capacità di giocare con gli scatti non perdendo mai eleganza, e quel fascino che di certo non è stato mai intaccato dal trascorrere degli anni.

Anche l’ultima foto ha fatto perdere la testa ai suoi numerosi fan. Sono abbondantemente più di un milione ad aver cliccato sul tasto follow nella pagina della Salerno, che ringrazia e manda in estasi tutti. Non ci credete? L’ultima foto è in esempio chiarissimo di ciò che stiamo dicendo. Il costume valorizza il suo fisico travolgente, ma sono le pose scelte a mandare in delirio i fan. La Salerno evidenzia le sue forme e in un attimo si scatena il delirio di commenti che vanno tutti nella stessa direzione: la cantante e showgirl è infatti impeccabile e stupenda.