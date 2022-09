Diletta Leotta, maglia bianca trasparente: visione esagerata

Diletta Leotta, una maglia bianca trasparente per chiudere in bellezza l’estate 2022: lato A da panico e followers in delirio.

L’estate 2022 all’insegna degli scatti ultra bollenti da parte della bellissima Diletta Leotta. La nota giornalista e volto di DAZN è una delle donne più amate ed apprezzate dal pubblico. Sui social, con il suo fascino irresistibile, riesce sempre a brillare come una star.

La Serie A è ormai ripartita: la caccia la Milan campione d’Italia è iniziata, con i rossoneri che vogliono riconfermarsi in campionato e aggiungere la seconda stella. L’Inter con tanta voglia di rivalsa dopo la beffa finale della passata stagione. I nerazzurri, su tutti, desiderosi di mettere in bacheca quello Scudetto numero 20 strappatogli proprio dai cugini nel finale dello scorso campionato. La Juventus, invece, vuole rientrare nella lotta in maniera importante e rendere la vita difficile alle altre due “colleghe” strisciate. Insomma i temi non mancano e tutto rende la cosa ancora più avvincente. Diletta Leotta è già pronta a guidare i telespettatori sino al fischio di inizio delle partite più importanti del campionato. Come già accaduto lo scorso anno, la conduttrice della piattaforma streaming, anche quest’anno ha accolto il nuovo nascente campionato.

Diletta, una maglia bianca e poco altro: la Leotta fa impazzire tutti

Con la nuova stagione di Serie A ormai in corsa d’opera, avremo anche l’opportunità di assistere la splendida Diletta sui campi del nostro campionato. Ritornando invece ai post ed ai suoi contenuti, possiamo notare fin da subito una cosa: tantissimi like e commenti di approvazione da parte dei suoi follower sempre più affascinati dalle sue foto. Lo dimostra chiaramente il suo ultimo post pubblicato poche ore fa dove lo spettacolo è decisamente bollente. Una maglia tutta bianca e trasparente, dove a risaltare è il lato A. Un qualcosa di letteralmente esplosivo: tutti pazzi per Diletta Leotta ed il suo scatto bollente.

Mai banale la nostra carissima Diletta, che con i suoi post riesce sempre a far breccia nei nostri cuori. La giornalista più seguita dei social ha fatto scalpore quest’estate con contenuti di altissimo livello. Un post che, a detta di molti, ha quel sapore di “addio” per una stagione estiva che ha visto protagonista lei assieme a qualche sua collega. Diletta da sempre il meglio di sé, in campo e suoi social. Tutti ad attendere con ansia il prossimo contenuto della bellissima nativa di Catania.