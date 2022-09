Elodie, vestito aperto mozzafiato a Venezia: tutti a bocca aperta

Brillante come non mai, Elodie ruba la scena al Festival di Venezia: vestito tutto aperto, lato A imponente e scatti rubacuori.

Tutta Venezia in piedi per ammirare l’immensa bellezza da parte di Elodie. La splendida cantante manda in delirio i fotografi con scatti di alto livello e sguardi ammalianti. Una delle regine del Festival non può che essere lei, autentica bellezza, rubando la scena a molti.

Sembrano non esserci assolutamente più limiti per Elodie, orma da tempo una delle cantanti più in voga sulla scena italiana e più che mai lanciata nel panorama internazionale. La cantante romana è sempre più nei cuori dei fan, grazie ad un fascino già di per sé iconico e inconfondibile. Per lei, un’estate 2022 assolutamente da ricordare, spopolando ancora una volta nelle radio con un suo ennesimo tormentone stagionale ‘Tribale‘. Per non farsi mancare nulla nella sua pur sempre giovane carriera, sta infatti per uscire nelle sale il suo debutto cinematografico con il film ‘Ti mangio il cuore‘, diretto da Pippo Mezzapesa. Tratto da un libro omonimo, il film narra la storia di due famiglie rivali nella malavita pugliese, la cui faida si incendierà fino a divampare in una vera e propria guerra per via di un amore proibito tra due giovani delle opposte fazioni. Le prime immagini derivate dai trailer hanno fatto già intuire che il fascino devastante di Elodie, come sempre, la farà da padrone.

Elodie, esordio al cinema da ricordare: scatti imponenti a Venezia

C’è grande curiosità per la prima del film che sarà proiettata al Festival del cinema di Venezia, dove Elodie si è presenta più in forma che mai. La cantante ruba la scena a tutti con un elegantissimo abito nero tutto aperto, con i fotografi pazzi di lei. Come sempre però, il total black esalta la sensualità di Elodie come non mai, il suo sguardo magnetico e seducente non lascia scampo e non ammette repliche. Il suo ultimo contenuto su Instagram è davvero d’eccezione, con una serie di scatti che catturano l’attenzione soprattutto per il suo vestito aperto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

Una serie di scatti che esaltano tutta la infinita bellezza della cantante romana. Fan in visibilio come non mai, con il contenuto che spopola sul web e raccoglie una quantità infinita di like e commenti. Noi della redazione non sappiamo più cosa dire. Elodie ormai è entrata di diritto nei nostri cuori anche grazie alla sua splendida voce. Non resta altro che ammirarla sul red carpet, aspettando con una certa ansia il suo prossimo contenuto che sicuramente sarà di pregevole fattura.