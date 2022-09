Giorgia Cenni, vestito mini e gambe da sogno: lo studio ai suoi piedi

L’obiettivo di Giorgia Cenni è stato raggiunto. A cosa ci stiamo riferendo? Ovviamente al fatto che ci ha mandato completamente fuori di testa con un post che non ha assolutamente bisogno di alcun tipo di commento – FOTO

Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Basti pensare che il suo post sta raggiungendo il successo che merita fino a questo momento, ovviamente ci stiamo riferendo all’altissimo numero di “like” che sta continuando a ricevere. Stesso discorso vale anche per i commenti di approvazione che in questi casi possono solamente fare che bene. Lo studio di ‘Sky Sport’ è assolutamente ai suoi piedi. Semplicemente incantevole.

Giorgia Cenni illumina gli studi di ‘Sky Sport’

Se non è una delle regine indiscusse si ‘Sky‘ allora davvero poco ci manca. Non possiamo fare altro che alzarci tutti quanti in piedi per l’ultimo capolavoro che Giorgia Cenni ci ha regalato nelle ultime ore con una vera e propria opera d’arte che merita di essere vista con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi. Non si tratta affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma in questa occasione si è decisamente superata e lo ha fatto in grandissimo stile. Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Un qualcosa che non poteva, di certo, passare inosservato ai nostri occhi. Da alzarsi in piedi ed applaudire fino a quando le nostre mani non avvertiranno dolore. Adesso, però, bando alle ciance visto che siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando con molta ansia. Il nostro consiglio è quello di mettervi comodi e di annullare tutti gli impegni che avevate in programma. Non ci resta che augurarvi buona visione.

Vestito mini e gambe da sogno: che spettacolo – FOTO

Delle gambe che non hanno assolutamente bisogno di alcun tipo di commento, semplicemente favolose e soprattutto ben allenata. Tacchi vertiginosi a dir poco incredibili ed un vestito bianco che mette in risalto le sue straordinarie forme. Un lato ‘A’ decisamente prorompente ed un sorriso che non deve assolutamente mai mancare in queste occasioni. Una immagine che è stata scattata poco prima di entrare in scena in vista dell’appuntamento con la ‘Casa dello Sport’. Semplicemente spettacolare, non esistono altri termini per poter descrivere il tutto. Da applausi.