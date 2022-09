Colpo solo rimandato: affare Hateboer in Serie A, colpo di una big

Sembrava stesse per finire l’avventura di Hans Hateboer in questi ultimi giorni di calciomercato con la maglia dell’Atalanta. A dire il vero il passaggio in un’altra big si stava per concretizzare, ma alla fine non si è fatto nulla ed il calciatore è rimasto a Bergamo

Sicuramente tra il piacere della tifoseria che sa benissimo di poter contare ancora su di lui per questa stagione. Anche se i dubbi rimangono visto che il mercato invernale di gennaio non è così lontano come sembra. Tanto è vero che si sta vociferando di un passaggio in una big del nostro campionato tra qualche mese. Il nome dell’esterno olandese è finito nella lista dei desideri da parte della società che intende puntare su di lui in inverno.

Hateboer, passaggio al Villarreal saltato

Sembrava tutto fatto per il passaggio di Hans Hateboer al Villarreal, ma alla fine non è successo nulla di tutto questo. Il calciatore è rimasto a Bergamo e continuerà a rimanere a disposizione da parte del tecnico Gasperini che continuerà a contare su di lui. In Liga stavano aspettando solamente lui, ma alla fine le due parti non sono riuscite a trovare un accordo economico che, in questi casi, fa decisamente la differenza. Nessun problema per il calciatore che continua ad avere delle richieste importanti. Tanto è vero che dalla nostra Serie A c’è il top club che lo ha messo nel mirino per la prossima finestra invernale e vuole assolutamente lui per rinforzare la fascia di destra. L’obiettivo è quello di andare a sostituire un altro suo collega che, il prossimo anno, è pronto a lasciare il club perché il suo contratto terminerà.

Hateboer, Cherubini lo osserva: è lui il dopo-Cuadrado?

La Juventus pensa seriamente ad Hans Hateboer per gennaio. Non si tratterebbe affatto del primo interesse che i bianconeri nutrirebbero per lui, ma sono pronti a fare l’affondo decisivo tra qualche mese. L’obiettivo è quello di andare a sostituire, sulla fascia di destra, Juan Cuadrado che si appresta a vivere l’ultima stagione con la casacca dei bianconeri. Molto difficilmente il suo contratto verrà rinnovato visto che, proprio settimane fa, la società decise di farlo rimanere per un altro anno senza aggiungere alcun tipo di opzione. Una trattativa che può benissimo decollare e che troverebbe le due parti favorevole. Nel frattempo, però, il calciatore si concentra con la ‘Dea’ e soprattutto alla prossima partita di campionato.