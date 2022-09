La gonna bianca è trasparente: Elisabetta Gregoraci show

Un nuovo ed incredibile contenuto che la nostra Elisabetta Gregoraci ci ha regalato. Ovviamente preso dal suo profilo ufficiale Instagram. Basti pensare che lo stesso sta raccogliendo il successo che merita e che non poteva passare decisamente inosservato. Guardare per credere – FOTO

Da rimanere senza fiato e soprattutto senza parole. Non si tratterebbe affatto della prima volta che ci ha deliziato con un post del genere, ma anche in questa occasione ha saputo essere all’altezza della situazione. Solo il meglio per i suoi fan e soprattutto solo il meglio per i lettori di ‘Calciopolis‘ che stavano attendendo con ansia un suo nuovo regalo. Lo sappiamo fin troppo bene ed eccovi, ancora una volta, accontentati. Mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo che tra qualche rigo sta per iniziare.

Elisabetta Gregoraci, da rimanere senza parole

Un altro incredibile contenuto che porta la firma da parte della nativa di Soverato che sa bene come ammaliare i suoi follower. Ovviamente con un nuovo ed incantevole post che non poteva assolutamente passare inosservato ai nostri occhi. Per lei le vacanze non conoscono affatto la parola “fine”. Se nelle ultime ore ci ha deliziato con una immagine che ci ha fatto completamente rimanere senza fiato (quella tutta nuda con l’asciugamano in testa), adesso è arrivato il momento di un’altra e deliziosa foto. Questa volta vestita, ma la sostanza decisamente non cambia visto che il contenuto rimanere di altissimo livello. Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Un qualcosa che non sta davvero né in cielo e né in terra. Se non credete a quello che vi stiamo dicendo allora vi consigliamo davvero di rimanere qui con noi. Anche perché siamo arrivati al momento che tutti quanti stavate aspettando. Mettetevi comodi e godetevi tutto quello che la nostra Elisabetta è pronta a regalarvi.

Elisabetta Gregoraci, top troppo corto: che spacco alla gonna – FOTO

Ed eccola qui, sempre più in forma che mai e con un look da far rimanere tutti decisamente a bocca aperta. Ovviamente stiamo parlando della splendida 42enne che si tiene ancora in forma con un fisico a dir poco spettacolare. Questa volta ha deciso di vestirsi in maniera del tutto “total white“. Il suo top merita veramente tanto visto che mette in risalto le sue straordinarie forme. Per non parlare dello spacco della gonna che mette in evidenza (ed anche in fuorigioco) le sue gambe.