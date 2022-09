Il PSG torna a fare spesa in Italia: doppio arrivo a giugno

Che il Paris Saint Germain abbia un vero e proprio pallino per il campionato italiano e soprattutto quello della Serie A non è affatto un mistero visto che sono stati tanti i colpi che il club di Nasser Al Khelaifi ha effettuato nel giro di qualche anno

Adesso, però, a distanza di pochi giorni dalla chiusura del calciomercato estivo ci riprovano e lo fanno in grande stile. Un doppio colpo per il mese di giugno del 2023, con un occhio anche ad un terzo possibile nuovo arrivo del club parigino che intende rinforzarsi ancora di più di quello che attualmente già è. La voglia di continuare a fare del bene c’è, anche quella di fare acquisti nel nostro campionato. La dirigenza è pronta ad altri grandi colpi di mercato

PSG, altro occhio in Italia: doppio (o triplo) colpo in arrivo

Il Paris Saint Germain ha intenzioni serie in questa stagione. Non che nelle altre non le avevano, ci mancherebbe altro. Nell’ambiente, però, si respira una aria decisamente diversa dalle ultime volte. L’arrivo di Galtier sulla panchina dei francesi ha completamente cambiato il modo di pensare sia da parte dei calciatori che degli stessi supporters che adesso nutrono grande fiducia e speranza. Per non parlare di un ritrovato Lionel Messi che, lo scorso anno, sembrava la brutta copia di se stesso. Per non parlare dell’amore che gli stessi nutrono per l’Italia. Sia chiaro: solamente per quanto riguarda il calciomercato, visto che il rapporto tra italiani e francesi non è affatto dei migliori (soprattutto per il calcio). La voglia della dirigenza campione di Francia è quella di effettuare un’altra grande campagna acquisti nel nostro campionato dove hanno individuato già due colpi per la prossima stagione. Anzi, a dire il vero, potrebbero diventare addirittura tre senza nemmeno passare dal “via”.

PSG, occhio sulle milanesi: pronto un triplo colpo?

Sono stati i protagonisti dell’ultimo derby vinto proprio dai rossoneri nell’ultima giornata di campionato. Milan ed Inter (in questo caso i tifosi) tremano all’idea che il PSG possa fare nuovamente la parte del ‘cattivo’ nella prossima sessione estiva. Carta e penna sono stati già preparati dal direttore sportivo Campos: gli obiettivi principali sono i due calciatori inquadrati in foto come Lautaro Martinez e Ismael Bennacer. Per non parlare, invece, di uno che fa impazzire mezza Europa per via della sua costante crescita e della sua maturità nell’infilare i palloni in rete: parliamo di Rafael Leao, diventato oggetto del desiderio anche del Paris.