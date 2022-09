Eva Padlock, esagera di nuovo: il bikini non esiste, piscina bollente

Eva Padlock ha deciso di mandarci completamente fuori di testa con il suo post che non poteva assolutamente passare inosservato sotto gli occhi di tutti quanti noi. Se non credete a quello che vi stiamo dicendo allora vi consigliamo di rimanere qui con noi per osservare il tutto con la massima attenzione – FOTO

Un qualcosa che merita di essere visto con tutta l’attenzione di questo mondo. Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Basti pensare che noi della redazione non riusciamo a staccare gli occhi di dosso da quello che abbiamo visto che ci ha catturato in un istante: semplicemente fantastica, su questo nulla da aggiungere in merito.

Eva Padlock, tutti quanti in piedi per lei

Se il suo obiettivo era quello di mandarci completamente fuori di testa allora non possiamo fare altro che ammettere la sacrosanta verità: ci è riuscita alla grande e lo ha fatto anche nella migliore maniera possibile che tutti quanti noi stavamo aspettando con molta ansia. Un nuovo post dove poter lasciare il più che meritato “cuoricino” ed anche commento di approvazione che, in questi casi, non devono assolutamente mai mancare. Inutile ribadire che il suo post, proprio per questo motivo, sta raccogliendo il successo che merita. Semplicemente incantevole questo contenuto che ci manda completamente al tappeto. Per lei l’estate è giunta al termine, tanto è vero che ha voluto salutare il sole ed i suoi costumi nella migliore maniera possibile: con una foto che sta spopolando in rete. Siete curiosi di vedere questa sua opera? Allora non vi resta che rimanere qui con noi, annullare tutti i vostri impegni e concentrarvi sul contenuto. Mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo che sta per iniziare.

Eva Padlock, lato ‘B’ bollente: piscina in difficoltà – FOTO

Non possiamo fare altro che alzarci tutti quanti in piedi ed applaudire una delle modelle più conosciute non solamente nel nostro paese, ma in tutto il mondo. Quello che ha pubblicato e reso sociale è veramente incredibile. Un bikini decisamente incredibile e che appare molto in difficoltà a reggere l’importanza del suo lato ‘B’. Stesso discorso della piscina che continua a diventare decisamente più bollente. Un saluto all’estate che è stato fatto nella migliore maniera possibile. Tutti quanti noi siamo rimasti allibiti, ovviamente in positivo.