Wanda Nara, il jeans è troppo aderente: lato B devastante – FOTO

Wanda Nara sa essere seducente con qualsiasi abbigliamento, posa provocante e curve da paura in jeans: visione celestiale

Quando si parla di bellezza provocante e sensuale, Wanda Nara probabilmente non è seconda a nessuno, o comunque parliamo di una delle più seducenti sul pianeta. La showgirl, modella, influencer e imprenditrice argentina è un personaggio che si è fatta ormai conoscere in tutto il mondo, regalando spettacolo con le sue curve diventate iconiche e leggendarie.

Wanda Nara, in giro per il mondo il suo fascino non tradisce proprio mai

Numeri su Instagram da capogiro per lei, a dimostrazione di quanto stavamo dicendo. Oltre 14 milioni di followers per Wanda, che nel corso dell’estate ha regalato senza soluzione di continuità scatti davvero da urlo, come del resto era facile attendersi. Le sue pose in costume nei vari angoli del globo – Africa, Maldive, Parigi, Ibiza, Milano – non hanno assolutamente deluso le aspettative e hanno acceso la fantasia e la passione degli ammiratori. Lady Icardi non passa mai inosservata, sono in tanti in Italia a conservare un gran bel ricordo di lei e ora sono i tifosi del Galatasaray a sognare di vederla nel proprio stadio. L’attaccante sta infatti per trasferirsi in Turchia con i giallorossi, raggiungendo Dries Mertens, per una coppia d’attacco potenzialmente devastante. Intanto, Wanda è dall’altra parte del mondo, alle prese con i suoi numerosi impegni.

Wanda Nara, il jeans non la contiene assolutamente: il lato B da sogno

Dopo una serie di servizi fotografici da urlo a Miami, Wanda si trova al momento in Argentina. Da questa stagione, sarà infatti impegnata televisivamente una volta a settimana in patria, avendo firmato un contratto con l’emittente Telefe, per essere una delle giurate della versione locale del programma ‘Il cantante mascherato‘. Da lunedì si comincia, come ha annunciato la stessa Wanda sul suo profilo Instagram. Come al solito, con una serie di scatti davvero notevoli. Niente pose in costume, in lingerie, o in abbigliamento particolarmente sbarazzino. Ma le basta indossare un semplicissimo jeans per lasciare tutti senza parole. Infatti, il pantalone aderentissimo fa risaltare come non mai un lato B clamoroso. Il primo piano non lascia indifferenti e fa sognare ad occhi aperti, accendendo in un attimo, per l’ennesima volta, la passione e la fantasia dei tanti ammiratori. In pochi minuti, il profilo di Wanda viene preso d’assalto dai fan, che con like e commenti manifestano tutto il loro gradimento.