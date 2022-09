Elisa De Panicis, bikini da sogno e perizoma minuscolo: ricordi bollenti

Elisa De Panicis, a quanto pare, ha nostalgia dell’estate. Lo si è capito soprattutto dal suo ultimo post quando ha deciso di pubblicare una foto che non è passata assolutamente inosservata agli occhi di tutti quanti noi che, a dire il vero, non stavamo aspettando altro se non un suo capolavoro che merita tanto – FOTO

In realtà non si tratta affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma in questa occasione si è decisamente superata e lo ha fatto nella migliore maniera possibile che tutti quanti noi stavamo aspettando. Basti pensare che il suo contenuto sta raggiungendo il successo che merita. Ci riferiamo all’altissimo numero di “like” e commenti di approvazione che i suoi follower e colleghe le stanno lasciando. E diremmo anche che se lo merita alla grande, guardare per credere, Non ci resta che augurarvi una buona visione.

Elisa De Panicis, il ricordo di una estate fantastica

Si può dire che la nostra Elisa, per le vacanze, abbia girato davvero il mondo. Prima l’isola di Ibiza poi quella di Mykonos: ovunque è andata ha lasciato il segno. D’altronde non potrebbe essere altrimenti. Ogni suo post era un vero e proprio successo, su questo non ci sono praticamente dubbi. Proprio come l’ultimo che, in realtà, è stato scattato qualche settimana fa ma che solamente adesso ha deciso di pubblicare. Probabilmente per nostalgia, quella nostalgia canaglia (come direbbe il fantastico duo formato da Albano e Romina Power) che le fa venire in mente i bellissimi ricordi di questa estate che sicuramente non potrà mai dimenticare. Una foto che ci ha lasciato assolutamente senza parole e senza fiato. Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma possiamo confermare che in questa occasione ha decisamente esagerato e lo ha fatto nella migliore maniera possibile. Da rimanere incantati. Siete pronti per lo spettacolo? Mettetevi comodi che sta per iniziare.

Elisa De Panicis, un bikini da sogno: corpo da favola – FOTO

Ed ecco qui un nuovo e fantastico contenuto che merita di essere visionato con la massima attenzione e soprattutto con tutta la cautela di questo mondo. Un fisico a dir poco perfetto e delle forme straordinarie che vengono messe in risalto solamente grazie al suo bikini che definire “bollente” e “spettacolare” è assolutamente troppo poco. Semplicemente da applausi, su questo non ci sono dubbi.