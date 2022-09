Paola Di Benedetto infiamma Venezia: il vestito la scopre e che tacchi

Se il suo obiettivo era quello di mandarci completamente fuori di testa allora non possiamo fare altro che confermare questa teoria. Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma in questa occasione la nota influencer ha decisamente esagerato. Una bellissima notizia per tutti quanti noi

I suoi follower non stavano aspettando altro che un suo nuovo post dove poter lasciare il più che meritato “cuoricino”. Anche se in questa occasione ha superato ogni limite che si erano prefissati: potete stare tranquilli visto che si tratta di un qualcosa di positivo, ci mancherebbe altro. La nativa di Vicenza ha deciso di infiammare la città di Venezia con un look che non poteva assolutamente passare inosservato agli occhi dei presenti del ‘Festival del Cinema’. Un vestito che non sta davvero né in cielo e né in terra, guardare per credere.

Tutti quanti in piedi per Paola Di Benedetto

Non possiamo fare altro che alzarci tutti quanti in piedi per l’ennesimo capolavoro che ci ha fornito la mitica Paola Di Benedetto. Una serie di immagini raccolte in un unico post che stanno ricevendo già il successo che merita. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. In particolar modo, quello che ha colpito la classe ’95, è stato proprio il suo look decisamente “bollente” e che non poteva assolutamente passare inosservato. Semplicemente incantevole, non esistono altre parole o aggettivi per descrivere il tutto. Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Un qualcosa che vi farò perdere completamente la testa. Siete pronti per visionare il tutto? Il nostro consiglio è quello di mettervi comodi e di godervi lo spettacolo che sta per iniziare.

Paola Di Benedetto, vestito scoperto e lato ‘B’ da sogno: che forme – FOTO

Non vi stavamo affatto mentendo: eccola lì in tutto il suo splendore. Un vestito che le calza a pennello, così come la scelta del colore nero che le dona alla perfezione. Un abito che mette in risalto le sue straordinarie forme che meritano solamente applausi. Quella parte scoperta mette in evidenza la sua schiena ed un fisico da sogno. Non si tratta affatto del primo post che ci manda al tappeto, ma questo può entrare di diritto nella “top ten” delle immagini più bollenti da parte della nostra Paola.