Lucia Javorcekova sfida la censura, il reggiseno trasparente fa vedere tutto

Lucia Javorcekova manda i fan fuori di testa con uno degli scatti più provocanti di sempre, la modella sfida la censura di Instagram

Bellezza statuaria e perfetta in ogni dettaglio, Lucia Javorcekova si è imposta da tempo come una delle modelle più celebri del pianeta. Il tutto dovuto alle sue forme prorompenti e che non possono passare inosservate e alla sua attitudine decisamente provocante, che fa sognare ad occhi aperti i fan.

Lucia Javorcekova, sempre più esagerata: i fan chiedono pietà

Che Lucia non si sia mai fatta particolari problemi a mettersi in mostra, lo sappiamo bene. In Italia, la super modella slovacca, classe 1990, è diventata particolarmente conosciuta da sette anni. Era il 2015 e Lucia divenne protagonista di un servizio de Le Iene che ha fatto epoca. Rispondendo con entusiasmo alla ‘sfida’ lanciata dal programma di Italia Uno, la Javorcekova scoprì senza veli le sue curve stratosferiche, entrando di diritto nell’immaginario collettivo e non uscendone più. Da allora, sono in moltissimi a seguirla con altrettanto entusiasmo sul web. Su Instagram, Lucia viaggia ormai verso i due milioni e mezzo di followers. I suoi scatti non deludono mai e accendono sempre la fantasia dei fan. Questa volta, addirittura più del solito.

Lucia Javorcekova, illegale e senza freni: l’intimo non nasconde niente del lato A, web in visibilio

Già negli scorsi mesi, il profilo di Lucia era stato bloccato dalla community per qualche settimana, per scatti decisamente troppo audaci. La modella decide di sfidare ancora una volta la censura del web, con un doppio scatto davvero illegale. L’immagine del suo fisico statuario in intimo fa sognare, e c’è un dettaglio in particolare che toglie il respiro. La lingerie è infatti totalmente trasparente e il suo lato A appare in purezza. Una visione micidiale, che non può che scatenare gli ammiratori di tutto il mondo. I like fioccano, i messaggi altrettanto: “Sei divina come sempre”, “Vieni da un altro pianeta”, “Sei una bomba a orologeria”, “Così ci fai morire”, “La Federazione Italiana Ottici Optometristi saluta e ringrazia”. Impossibile resistere a una simile meraviglia, lo scatto è a dir poco da bollino rosso e rappresenta forse uno dei suoi capolavori più riusciti. Temperature di nuovo altissime sul web, nonostante l’estate stia finendo. Ma quando Lucia decide di scatenarsi in questo modo, non c’è niente che possa trattenerla, e che possa distogliere l’attenzione dei suoi affezionatissimi fan.