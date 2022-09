Inter, si pensa già al post-Lautaro: l’idea è una vecchia conoscenza della A

Inter, si sta già pensando ad un possibile sostituto di Lautaro Martinez nel caso in cui l’argentino andrà via da Milano. Non è assolutamente un mistero il fatto che il centravanti argentino sia richiesto dai maggiori top club europei che lo stanno puntando, a dire il vero, da molto tempo

Ed è per questo motivo che la dirigenza non vuole farsi trovare assolutamente impreparata e sta cercando già una soluzione per la prossima stagione. Già, perché è del tutto impossibile pensare che il calciatore possa lasciare il club nella prossima sessione invernale. L’idea è quella di un calciatore che potrebbe tornare in Italia visto che per qualche anno ha giocato in Serie A, non lasciando dei buoni ricordi. Con il passare degli anni, però, è notevole il suo miglioramento e potrebbe fare al caso dei nerazzurri.

Inter, si pensa già al post Lautaro: l’idea è una sola

Dopo la sconfitta nel derby in campionato contro il Milan e l’impegno disputato in Champions League, in casa, contro il Bayern Monaco i nerazzurri si stanno preparando per la prossima partita di campionato. Se gli uomini di Inzaghi lavorano sul terreno di gioco in allenamento per prepararsi al meglio al prossimo incontro, si può dire lo stesso della dirigenza che non ha mai saltato un giorno di lavoro ed è sempre alla ricerca di nuovi calciatori per il futuro. Un futuro che, però, potrebbe non vedere con la casacca nerazzurra uno dei simboli della squadra come Lautaro Martinez. Il classe ’97 è nel mirino del Paris Saint Germain e del Barcellona da molto tempo che sarebbero pronte a fare follie pur di averlo a disposizione per la prossima stagione. Per questo motivo si sta pensando ad un sostituto, magari che conosca già il campionato e che non faccia molta fatica ad inserirsi. Il nome c’è ed anche il cognome.

Inter, idea Petkovic della Dinamo Zagabria

Da quando è ritornato in Croazia è diventato un altro calciatore che ha preso confidenza anche con il gol e con gli assist. Proprio come quello che ha fornito ad Orsic nella storica vittoria della Dinamo Zagabria nell’esordio in Champions League contro il Chelsea per 1-0, tra l’altro costata la panchina a Tuchel. Bruno Petkovic è diventato uno dei leader della squadra ed anche membro fisso della nazionale croata. Al Bologna e al Verona in A non ha lasciato bei ricordi e neanche un gol. Discorso diverso a Trapani dove si è fatto le ossa. Adesso, però, è pronto a tornare ed essere un ottimo acquisto per la dirigenza della ‘Beneamata’.