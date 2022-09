Elisabetta Canalis, intimo “bucato” da mandare fuori di testa: che forme

Se il suo obiettivo era quello di mandarci completamente fuori di testa allora possiamo confermare che ci è riuscita alla grande e lo ha fatto anche con ottimi risultati. Semplicemente perfetta, null’altro da aggiungere in merito.

Il suo ritorno negli Stati Uniti D’America, precisamente a Los Angeles, è stato a dir poco “bollente” per quanto riguarda i suoi post che sta condividendo direttamente sul suo account ufficiale di Instagram. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma in questa occasione si è decisamente superata e lo ha fatto nella migliore maniera possibile che tutti quanti noi stavamo aspettando. Buona visione.

Elisabetta Canalis, un intimo da urlo: che forme

Sempre più attiva che mai sui social network, non c’è che dire. Lo dimostra chiaramente il suo post che sta facendo discutere. Ovviamente nella maniera più positiva possibile, ci mancherebbe altro. Basti pensare che sta raccogliendo quello che merita: ovvero una quantità importante di “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi follower che non stavano aspettando altro se non quello di visionare un contenuto di altissimo livello. Basti pensare che noi della redazione, a dire il vero, ci dobbiamo riprendere da quello che i nostri occhi hanno appena visto. Se non credete a quello che vi stiamo dicendo non vi resta da fare altro che rimanere qui con noi per osservare, tutti quanti insieme, il suo ultimo post che definire “bollente” è assolutamente troppo poco. Protagonista assoluto il suo intimo che mette in risalto le sue straordinarie ed incantevoli forme. Siete pronti per conoscere il tutto? Allora non vi resta, da fare altro, che rimanere collegati qui con noi per visionare la sua opera d’arte. Buona visione.

Elisabetta Canalis, intimo “bucato” e curve da sogno: che spettacolo – FOTO

Ed eccola qui, sempre più incantevole e seducente che mai. Non si tratta affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma qui ha decisamente esagerato. Delle gambe che sembrano davvero non finiscano mai ed un fisico semplicemente fantastico. Quasi da 20enne. Ci credereste mai che ne ha 43? Sicuramente ci deve essere qualche errore sulla carta di identità, non ci sono dubbi. Per non parlare del suo intimo a tratti “bucato” che mettono in risalto ed in evidenza le sue straordinarie forme a dir poco da urlo.