Boom Serie A: ecco Jorginho a parametro zero per il 2023

Il futuro di Jorginho sempre più incerto, con uno scenario più che possibile: il ritorno in Serie A è un’opzione ma non quella primaria.

Da Gennaio, Jorginho potrà trattare con chiunque vorrà il suo futuro. Il suo contratto scadrà a Giugno 2023, con la possibilità di rivederlo in Italia sempre più presente. Per il momento, la trattativa di rinnovo con il Chelsea non prende quota, con l’italo brasiliano che ha manifestato la volontà di voler proseguire la sua avventura in quel di Londra.

Con l’inizio della nuova stagione, è ancora troppo presto per capire il futuro del calciatore ex Napoli. In questo momento, Jorginho è concentrato sul far bene e soprattutto riprendersi al meglio dopo un inizio di stagione non del tutto entusiasmante. Il centrocampista di origini brasiliane non sta vivendo il miglior momento della sua carriera, con prestazioni spesso al di sotto della sufficienza. Dalla gloria per la vittoria di Champions League ed Europeo con la nazionale italiana, alla delusione di una stagione con tanti bassi e pochi alti, anche a causa delle problematiche legate alla situazione di Abramovich. Il Chelsea ora vive una nuova era, con la proprietà americana che ha già investito tanto e continuerà a farlo, anche per quanto riguarda lo stadio. Più di 200 i milioni di euro spesi sul mercato dai blues per regalare a Tuchel una squadra di livello, in grado di competere in Premier League e Champions.

Jorginho, occasione low cost per il 2023: ecco la situazione

Jorginho e compagni sono pronti a ripartire anche in Champions League e lo vogliono fare nella migliore maniera possibile. Anche se di lui si parla in un’altra veste, ovvero quella da svincolato. La sua situazione contrattuale è da tenere d’occhio, con il brasiliano che però ha dato priorità al rinnovo con i blues. Il calciatore ex Napoli, nonostante le ultime di mercato, darà precedenza al rinnovo con il Chelsea, con la dirigenza del club londinese che ha iniziato i primi contatti con l’entourage del calciatore.

Di certo però, un come Jorginho fa gola eccome, considerando che il mediano del Chelsea potrebbe essere un potenziale svincolato di lusso. La Juventus, assieme al Milan, ci pensa. Jorginho però, al momento, ha altri piani, dato che sta dando priorità al Chelsea come detto poc’anzi. Nel caso in cui i blues ed il giocatore non dovessero trovare l’accordo, Jorginho prenderà in considerazione l’idea di tornare in Italia. Le pretendenti non mancheranno, con la Juventus che dovrà rafforzarsi ulteriormente a centrocampo dato che, quasi sicuramente, perderà Rabiot.