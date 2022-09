VIDEO piccante di Raffaella Fico: in palestra mostra le sue forme

Un volto seducente e un fisico pazzesco: Raffella fico è incantevole e il suo video manda in tilt la community su Instagram.

Amatissima fin dal suo esordio, capace di conquistare tutti e di partire da un reality trovando spazio con grandissimo successo nel mondo dello spettacolo.

Fu il Grande Fratello a presentare al pubblico Raffaella Fico. Quella giovanissima per molti versi timida, ma sempre capace di lottare e dal carattere forte, divenne subito una icona per gli appassionati della trasmissione, piacevolmente sorpresi da una bellezza campana che dal nulla trovava il successo e si presentava agli italiani.

Fisico pazzesco, volto seducente con lunghi capelli ricci, la capacità di conquistare tutti ma senza mai esagerare. Dalla casa più spiata d’Italia la sua carriera è letteralmente decollata. Le richieste dal mondo della moda e da tanti programmi per averla in studio si sono moltiplicate. La bella campana ha rilasciato interviste, preso parte a trasmissioni di successo e per lunghi anni è stata al centro del gossip, soprattutto per la sua storia con Mario Balotelli. Sui social il suo seguito si è trasformato in numeri importanti, e i followers apprezzano e non poco i contenuti in arrivo.

Raffaella Fico, il workout è pazzesco: fan a bocca aperta

Copertine di giornali, programmi, interviste. C’è tutto nella carriera di Raffaella Fico, che di recente ha trovato nuovamente spazio nei reality show e non ha perso occasione per mostrare a tutti il suo fascino e la grinta pazzesca. Non si è sottratta infatti alle dinamiche del gioco. Ha litigato ma senza mai perdere elganza, ha mostrato grinta, e soprattutto look che hanno messo in evidenza un fisico incredibilmente affascinante.

Lo coltiva infatti con lunghissime sessioni d’allenamento che spesso posta sulla pagina social. Anche di recente ha infatti regalato ai fan un video con abiti strettissimi in cui ha sudato ed ha fatto sudare chi lo ha visto. Posizioni pazzesche, forme invidiabili, e poi anche danze sfrenate e divertimento.

In pochi minuti i fan hanno iniziato a commentare in una pagina che si avvicina ai 700 mila followers e che con video del genere sicuro continuerà ad essere presa d’assalto. Sono le immagini infatti a parlare e a chiarire quanto la Fico sia affascinante. Non ci credete, mettetevi comodi e gustatevi questa sessione d’allenamento con una allieva e protagonista d’eccezione.