Melita Toniolo, distesa sul letto è illegale: intimo da censura

Il nuovo contenuto che Melita Toniolo ha deciso di pubblicare direttamente sul suo account ufficiale Instagram sta avendo il successo che merita. Non si tratterebbe affatto della prima volta e soprattutto merita di essere visto con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi che siamo rimasti soddisfatti

Se invece non avete ancora visionato il tutto non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Il numero dei “like” e commenti di approvazione che sta continuando a ricevere stanno aumentando a vista d’occhio. I suoi follower sono rimasti, ancora una volta, senza parole. La stessa reazione che abbiamo avuto noi della redazione che abbiamo esaurito tutte le parole e gli aggettivi per descriverla. Adesso, però, andiamo a visionare il contenuto di altissimo livello.

Melita Toniolo, intimo da stropicciarsi gli occhi

Un nuovo ed incantevole post che porta la firma da parte di Melita Toniolo. Un qualcosa che non sta davvero né in cielo e né in terra. Per lei il tempo sembra non essere mai passato: la ricordiamo ancora per la sua partecipazione ad una delle edizioni del ‘Grande Fratello‘ dove è stata l’assoluta protagonista. Con il passare degli anni è andata sempre a migliorare. Di lei non si avevano più notizie visto che si era allontanata volontariamente dal mondo della televisione. Poi è arrivata la sacrosanta invenzione di Instagram che ce l’ha fatta nuovamente rivedere. Bellissima come non mai, un fisico assolutamente eccezionale e che merita di essere visionato con la massima attenzione. Proprio come il suo ultimo post. Da stropicciarsi gli occhi. Adesso, però, bando alle ciance visto che siamo arrivati al momento tanto atteso per voi. Il nostro consiglio è quello di mettervi comodi e di godervi lo spettacolo che sta per iniziare. Buona visione.

Melita Toniolo, distesa sul letto in versione “bollente” – FOTO

Ed eccola qui, in una versione che ci manda completamente fuori di testa. Con un intimo semplicemente da urlo e che merita davvero molto. Sguardo rivolto verso altro, la possiamo notare distesa sul letto mentre si rilassa. Anche se gli occhi, inevitabilmente, si spostano decisamente su altro. Un intimo che non ha affatto bisogno di alcun tipo di presentazione. Un tatuaggio messo in bella vista ed uno scatto che veramente merita molto. Semplicemente da applausi e da alzarsi in piedi, tutto il resto sarebbe superfluo.