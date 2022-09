Carolina Stramare incanta Venezia, scollatura devastante: lato ‘A’ top

L’ultimo post pubblicato da Carolina Stramare merita di essere visionato con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi che non potevamo proprio fare a meno di visionare la sua ultima opera d’arte da centodieci e lode – FOTO

Un qualcosa che non sta davvero né in cielo e né in terra. Pensate che stiamo esagerando? Allora vi consigliamo di rimanere qui con noi per godere dello spettacolo che solamente la nativa di Genova può regalarci. Per i lettori di ‘Calciopolis‘ solamente il meglio e immagini di alta qualità. Un altro grandissimo successo quello dell’ex Miss Italia, su questo non ci sono praticamente dubbi. Guardare per credere la sua ultima opera d’arte. Buona visione.

Carolina Stramare, incantevole a Venezia

C’è anche lei a Venezia. Non potrebbe essere altrimenti ed il suo look è un qualcosa che fa veramente mandare tutti fuori di testa. Non possiamo fare altro che alzarci tutti quanti in piedi per la mitica Carolina che sa sempre come conquistare i suoi follower, con degli scatti che non possono passare di certo inosservati. Direttamente dal suo profilo ufficiale Instagram arriva un nuovo post che sta raggiungendo il successo che merita. Ovvero una quantità di “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi fan che non potevano mai perdersi uno spettacolo del genere. Una scollatura degna di nota che ci manda completamente fuori di testa e allo stesso tempo al tappeto. Se non avete ancora visionato il suo capolavoro non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Siete curiosi di conoscere il tutto? Allora non vi resta da fare altro che mettervi comodi e annullare tutti i vostri impegni visto che vi dovete concentrare esclusivamente su di lei. Buona visione.

Carolina Stramare, scollatura infinita: lato ‘A’ protagonista di Venezia – FOTO

Ed eccola qui, sempre più incantevole e seducente che mai. Con un paio di occhiali da sole in bella vista ed un completo nero che le sta a pennello e che mette in risalto tutte le sue straordinarie forme. Per non parlare proprio di quella scollatura che ci fa mandare completamente fuori di testa. In realtà non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma in questa occasione ha decisamente esagerato. Una bella notizia per tutti quanti noi che non stavamo aspettando altro. Da applausi.