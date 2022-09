Elisabetta Canalis seducente, gonna bollente e top troppo aderente

Un nuovo post è proprio quello che ci vuole per aggiornare, ulteriormente, il suo account ufficiale di Instagram. Molto probabilmente è stato questo il pensiero da parte di Elisabetta Canalis che ci ha deliziato, ancora una volta, di un contenuto di altissimo livello che non poteva decisamente passare inosservato – FOTO

Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma anche in questa occasione ha voluto far vedere a tutti chi è che comanda in questa nostra speciale rubrica e soprattutto negli Stati Uniti D’America. Il suo ritorno a Los Angeles, a dire il vero, è stato un colpo al cuore per tutti gli italiani che si erano quasi abituati al suo ritorno dove è stata per un bel paio di mesi. Anche lì, però, ci soddisfa con delle immagini che definire bollenti è troppo poco.

Elisabetta Canalis, un look da sballo: che forme top

Come riportato in precedenza il suo ritorno, per motivi di lavoro e soprattutto di famiglia in America, non è stata presa per nulla bene dal popolo italiano e soprattutto da tutti coloro che la seguono su Instagram. In Italia ci ha regalato dei momenti a dir poco indimenticabili. Soprattutto con dei post che non potevano assolutamente passare inosservati. Da stropicciarsi davvero gli occhi. Proprio come l’ultimo contenuto che ha deciso di pubblicare direttamente sul suo account ufficiale social. Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Il nostro consiglio, adesso, è quello di mettervi comodi e di godervi lo spettacolo che sta per iniziare. Annullate tutti i vostri impegni che avete in programma visto che adesso vi dovete concentrare esclusivamente su di lei che belle soddisfazioni ci ha regalato e ci sta continuando a regalare.

Elisabetta Canalis, tutto troppo mini: semplicemente spettacolare – FOTO

Tutto decisamente troppo mini. A dire il vero non si tratta affatto di una cattiva notizia, ci mancherebbe altro. Anzi, si tratta di un qualcosa di veramente magnifico e che stavamo aspettando tutti con ansia. Una gonna di jeans minuscola che mette in evidenza le sue gambe infinite e ben allenate. Per non parlare del top che definire solamente “aderente” è troppo poco. Sguardo sexy che fissa l’obiettivo della fotocamera e che ci manda tutti al tappeto.