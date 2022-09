Elisa De Panicis, spacco e scollatura totale: paradisiaca – VIDEO

Elisa De Panicis offre ai suoi fan un breve video in cui far risaltare il suo fisico perfetto e seducente, in un abitino a dir poco illegale

L’estate di Elisa De Panicis, sui social, è stata davvero memorabile e costellata di scatti clamorosi. La modella, cantante e showgirl ha regalato spettacolo con visioni da urlo, look esuberanti in costume per esaltare la sua sensualità senza freni. Ma anche adesso che la bella stagione si è conclusa, l’intenzione è quella di continuare in un 2022 che la sta vedendo protagonista assoluta sul web.

Elisa De Panicis, anche per lei soltanto applausi a Venezia

Elisa ha raggiunto, in quest’anno, vette mai toccate prima, con il suo profilo Instagram che ha superato il milione e mezzo di followers. Una popolarità che per lei in Italia è arrivata solo da qualche anno, visto che prima era conosciuta principalmente in Spagna, dove viveva e aveva iniziato a farsi notare nel mondo dello spettacolo. Poi, finalmente, profeta anche in patria, grazie al Grande Fratello Vip di tre anni fa. Nel 2022, Elisa è entrata in una nuova dimensione dandosi alla musica, con diversi singoli che in Spagna hanno già lasciato il segno. Ci aspettiamo, quanto prima, di vederla cantare anche in lingua italiana. Intanto, ammiriamo anche lei tra le star che stanno sfilando sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia. L’evento mondano del momento vede anche lei tra le protagoniste sul web e gli scatti che sta postando sul suo profilo mettono in evidenza tutta la sua incontenibile sensualità.

Elisa De Panicis, il vestito che non copre niente: infiamma i canali della laguna

Tra gli ultimi post, un breve video, girato tra i canali della laguna, in uno scenario incantato, ma tutta la meraviglia negli occhi è quella che resta ammirando lei, in un vestito elegantissimo e super provocante. Un abito che ne incornicia la silhouette slanciata e sinuosa, con un gioco di spacchi e trasparenze da far venire le vertigini. Lo spacco eclatante mette in mostra tutto delle sue lunghissime gambe, affusolate e perfette. E la scollatura è altrettanto totale, il lato A emerge con dettagli in trasparenza da capogiro. Quando l’inquadratura si stringe su di lei, le palpitazioni salgono e la temperatura sale, più che mai. In pochissimo tempo, piovono applausi, non soltanto metaforici, tra like a profusione e messaggi d’amore.