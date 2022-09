Inter, è rivoluzione contro il Torino: quanti big fuori dai titolari

La sconfitta contro il Bayern lascerà il segno anche in campionato: Inzaghi è pronto a cambiare alcuni elementi contro il Torino.

Il tracollo, anche psicologico, da parte dell’Inter contro il Bayern Monaco non può di certo passare inosservato. La partita contro il Torino è l’occasione giusta per poter ripartire dopo una settimana a dir poco complicata, con Inzaghi pronto a cambiare anche la formazione e le sorprese non mancheranno.

Perdere contro il Bayern Monaco ci può ovviamente stare. Quello che però non è piaciuto ai tifosi è stato l’atteggiamento, spesso rinunciatario, da parte di Inzaghi e di tutta la squadra. Pochi i pericoli creati nonostante un Bayern a dir poco esplosivo. La squadra di Nagelsmann ha letteralmente bombardato la squadra nerazzurra. Lo 0-2 a favorire dei tedeschi, è un risultato anche “bugiardo” rispetto alla mole di gioco creato da parte della squadra bavarese. Inzaghi è chiaramente finito sul banco degli imputati, anche se una delle sue scelte è stata molto apprezzata da parte dei tifosi: panchina per Handanovic e chance da titolare per Onana. Nonostante la sonora sconfitta, l’ex portiere dell’Ajax ha fatto valere le sue qualità, soprattutto sul lancio lungo. Chance ben sfruttata per il nuovo portiere che a suon di parate ha dimostrato il suo valore. Inzaghi però, è pronto a cambiare in vista della gara contro il Torino, ristabilendo un po’ le gararchie in campo.

Inzaghi, cambi importanti contro il Torino: cambia tutto

L’ennesima sconfitta di questo inizio stagione pone ulteriori dubbi ed ombre sul destino dell’Inter di Simone Inzaghi, finito inevitabilmente sul banco degli imputati. Il tecnico nerazzurro però, è pronto a cambiare la formazione in vista della gara di campionato contro il Torino. Rispetto alla gara contro il Bayern, Inzaghi ha già chiarito che Handanovic partirà titolare contro la formazione di Juric, con De Vrij e Bastoni dal primo minuto. La sorpresa potrebbe essere Skriniar, sostituito da D’Ambrosio. A centrocampo, torna dal primo minuto Nicolò Barella, con Asllani che si gioca le sue chance a discapito di Brozovic.

Sulla fasce, spazio a Darmian, con Dimarco sulla corsia opposta pronto a prendere il posto di Gosens. Il tedesco, fin qui, è la vera delusione di questa stagione e, ripensando a chi occupava quella posizione l’anno scorso, ai tifosi dell’Inter salirà di certo il magone. In attacco, occhio alla posizione di Lautaro che, potrebbe riposare in vista della gara di Champions contro il Viktoria Plzen (da non sbagliare). Correa, altro giocatore che deve riprendersi sotto il profilo emotivo, è pronto ad affiancare Dzeko e battere un Torino che, fin qui, ha subito poco e creato tanto.