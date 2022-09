Guendalina Tavassi, Venezia conquistata: scollatura devastante

Anche la città di Venezia è stata conquistata. Probabilmente era il suo obiettivo ed, a quanto pare, ci è riuscita alla grande e con ottimi risultati. Ovviamente stiamo parlando di Guendalina Tavassi che è stata invitata come ospite al ‘Festival del Cinema’ che ogni anno si tiene nella città lagunare.

Ci sono davvero tutte a Venezia, tra queste anche la nativa di Roma che ha deciso di conquistare le prime pagine e tutti i paparazzi presenti grazie ad un suo look che non poteva assolutamente passare inosservato. Un piccolo spoiler di quello che vi aspetta? Una scollatura che definire “bollente” è assolutamente troppo poco. Adesso, però, andiamo a visionare tutti quanti insieme questo nuovo e fantastico contenuto che vi manderà sicuramente fuori di testa, proprio come è successo a noi della redazione.

Guendalina Tavassi illumina Venezia: tutti in piedi per lei

Se il suo obiettivo era quello di mandarci completamente fuori di testa allora ci è riuscita benissimo visto che ci ha mandato al tappeto in pochissimi secondi. Sempre lei, semplicemente lei, la mitica Guendalina che continua ad essere una delle protagoniste assolute di questo Festival. Ovviamente ha voluto aggiornare ulteriormente il suo account ufficiale di Instagram con un post da urlo e che veramente merita di essere osservato con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma in questa occasione si è decisamente superata. Se pensate che con le ultime immagini pubblicate in vacanza abbia esagerato vi sbagliate completamente di grosso, visto che adesso vedrete un nuovo capolavoro. Adesso, però, baste con le chiacchiere ed andiamo a vedere questo nuovo contenuto che sta facendo impazzire i suoi follower.

Guendalina Tavassi, scollatura devastante: tutti senza parole – FOTO

Ed eccola qui, sempre più incantevole e seducente che mai. Quel filo di trucco che in queste occasioni non devono mai mancare. Un vestito a dir poco trasparente e che lascia intravedere un bel po’ di cose. Se pensate che sia finita qui vi sbagliate di grosso. Una scollatura devastante che mette in risalto le sue straordinarie forme a dir poco fantastiche. Un lato ‘A’ decisamente protagonista e che veramente ci lascia senza parole e senza fiato. Così come il suo sorriso che abbiamo conosciuto in questi anni e che ci ha letteralmente incantato.