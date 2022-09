Le Donatella stavolta esagerano: vestiti ‘invisibili’, visione totale

Fascino, sensualità, fisici esplosivi e tanti sorrisi: le Donatella conquistano tutti, ma l’ultimo scatto è davvero pazzesco.

Si sono imposte fin da subito, e lo hanno fatto utilizzando un’arma inconfondibile e per loro infallibile. La loro grinta è il marchio di fabbrica, le voci la chiave per entrare nel mondo dello spettacolo.

Da quella partecipazione ad X Factor, in cui cambiarono nome e non ebbero grandissima fortuna, la loro carriera incassò un boom appena fuori dal programma. Per le Provvedi sono infatti arrivate chiamate di ogni tipo. Dai reality show, in cui sono state splendide protagoniste, fino ad ogni tipo di programma. Si sono divise fra musica e televisione, hanno incassato premi e riconoscimenti, e più in generale sono diventate donne molto ricercate.

Inevitabile un boom anche sui social. Di recente le Provvedi nella loro pagina condivisa hanno mostrato foto da sogno, gli scatti dell’avventura da madrine della Triestina, ma anche look pazzeschi, e qualche abito che ha messo in risalto fisici stellari. Nell’ultimo regalo social però la temperatura si è alzata ancora. Non ci credete? Mettetevi comodi e ammirate uno scatto che è stato preso d’assalto dai fan.

Le Donatella lasciano tutti a bocca aperta

Circa 200 commenti, con messaggi di ogni genere. Il tutto per tre foto scattate davanti ad uno specchio, che certificano ancora una volta il fascino di due donne bellissime. “Nero stellato o bianco candido?” scrivono. Il riferimento è infatti ai look scelti nella galleria in tre scatti.

Una vestita di nero, l’altra di bianco, ma la sostanza non cambia. Gli abiti mettono infatti in risalto fisici curatissimi ed esplosivi, i volti sensuali e accattivanti, quel modo di giocare genuino ma anche seducente che fa sempre breccia nel cuore dei followers. “Ma quanto siete belle”, e ancora, “complimenti, difficilissimo scegliere fra voi due”, e anche “sceglierei tutte e due”. Questo il tenore della pioggia di commenti che arrivano in una pagina che raggiunge cifre da record.

Sono quasi un milione e mezzo i followers delle Donatella, indivisibili e sempre molto social. Del resto il loro successo non ha mai conosciuto battute d’arresto, spinto da una grinta pazzesca, dal talento sul palco, ma anche da bellezze diverse, che però conquistano e permettono ad entrambe di incassare un successo ormai alle stelle.