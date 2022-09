Valeria Bigella, tacchi e scollatura esagerati a Venezia: visione magnetica

Scatti da urlo a Venezia: la galleria lascia i fan a bocca aperta per l’eleganza e il fascino di Valeria Bigella, semplicemente bellissima.

Si è fatta notare ancora, con eleganza, fascino, una bellezza che incolla allo schermo e che ad ogni post social le regala un tributo pazzesco dai fan.

La famosa imprenditrice digitale non ha assolutamente deluso le aspettative e come spesso accade ha regalato emozioni forti. La carriera di Valeria Bigella è infatti in continua crescita. Dalle trasmissioni alle quali ha preso parte, fra le quali Uomini e donne e Temptation Island, la sua carriera è decollata. La influencer e imprenditrice infatti colpisce per il suo fascino e per un fisico scolpito da tanti anni di pallavolo che è la sua passione.

Stile e scati da sogno le hanno permesso di farsi largo nel campo dello spettacolo. La Bigella ha infatti lanciato anche una linea di costumi, ed è stata legata sentimentalmente ad Alessio Bruno. Con lui si presentò a Temptation Island, e al termine del programma la coppia decise di lasciarsi. Lei intanto continua a dedicarsi al lavoro, e dai social lancia scatti che testimoniano il suo grande fascino.

Valeria Bigella, stile ed eleganza a Venezia

Valeria Bigella ha stupito nuovamente tutti con una serie di scatti potentissimi. Se pensate che stiamo esagerando allora vi invitiamo a dare un’occhiata non solo a quello scelto da noi, ma anche ai contenuti di una pagina social molto seguita. La imprenditrice digitale infatti è protagonista di una serie di foto a Venezia.

I luoghi scelti e il fascino pazzesco della città sono perfetti per fare da cornice al look scelto. Scatti magnetici, eleganza incredibile, un volto attraente e seducente che non tradisce mai i fan. Il tutto nasce da collaborazioni con una serie di brand famosissimi che come spesso accade la cercano per impreziosire i prodotti da svelare al pubblico, ma questa volta ciò che potete ammirare sulla pagina della Bigella è davvero da restare a bocca aperta.

I commenti infatti fioccano, anche da personaggi famosi che non possono fare a meno di lasciare un cuore, le fiamme, o una testimonianza d’affetto per la Bigella. Alla mostra del Cinema di Venezia il suo fascino infatti conquista e colpisce tutti, e i riflessi sono stati ben chiari in una pagina Instagram da più di 600 mila followers, sempre colpiti da una donna elegantissima e seducente.