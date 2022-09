Juventus, turnover in vista di Mercoledì: ecco i titolari contro la Salernitana

In vista dell’impegno di Champions di Mercoledì contro il Benfica, Allegri è pronto a cambiare in campionato: turnover contro la Salernitana.

Max Allegri cambia tutto in vista del prossimo match, già decisivo, di Champions League. Martedì allo Stadium arriva il Benfica; prima però, impegno casalingo in campionato contro la Salernitana. Partita da non sottovalutare, con la squadra di Nicola agguerrita e pronta a dare tutto sul campo dopo un ottimo inizio di stagione.

Il tecnico toscano è pronto a presentare una Juventus rivisitata, con un ampio turnover in ottica Champions League. I colpi di mercato rivoluzionari dell’estate bianconera fin qui, non sono bastati per migliorare il proprio status in campionato. Le prestazioni deludenti contro Sampdoria e Fiorentina, lasciano l’amaro in bocca, per una Juventus partita male anche in Champions League. Poche, se non nessuna, le note positive emerse in casa Juventus al termine del big match contro il PSG, guidato da un Kylian Mbappe in stato di grazia e autore di una doppietta. La sconfitta di misura per 2-1 contro i francesi è frutto anche di una prestazione tutto sommato di livello da parte dei bianconeri, con i parigini però, spreconi e non cinici sotto porta, sbagliando numerose palle gol. I bianconeri, dopo aver perso la prima di Champions, vogliono rimettersi in gioco e, la gara casalinga contro la Salernitana, rappresenta l’occasione giusta per poter ripartire in campionato. Allegri è pronto a schierare una formazione diversa, con spazio a quei calciatori che fin qui, non hanno trovato molto spazio in questa stagione. Al via dunque le famose rotazioni prima della sosta per le nazionali.

Juventus, tante novità contro la Salernitana: ecco chi gioca

Allegri è pronto a presentare una formazione diversa rispetto all’11 sceso in campo contro il PSG. Vasto turnover anche in vista dell’impegno di Mercoledì, quando i bianconeri ospiteranno il Benfica vincente all’esordio contro il Maccabi Haifa. Contro la Salernitana, Perin titolare data l’assenza di Szczesny, con l’ex Genoa che ben sta figurando. In difesa, si torna alla difesa a 4, con Danilo e De Sciglio e Bremer al centro. Ad affiancare il brasiliano, occhi puntati su Gatti: l’ex Frosinone, potrebbe essere la sorpresa tra i titolari. In mediana, torna in cabina di regia Locatelli, con Paredes che potrebbe riposare.

Centrocampo che sarà completato da Mckennie e Rabiot, con Miretti in ballottaggio. In attacco, spazio a Moise Kean sulla sinistra, con Cuadrado a destra ed al centro, uno tra Milik e Vlahovic. Ultimi dubbi di formazione che verranno sciolti nel breve periodo, con Allegri che sa quanto potrebbe essere rischiosa la gara contro la Salernitana. I ragazzi di Davide Nicola daranno del filo da torcere alla squadra bianconera. La Juventus però, è chiamata a dare un segnale al campionato, poi si penserà alla sfida di Champions contro il Benfica.