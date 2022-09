Zaira Nara in rosso bollente: tacchi da capogiro – VIDEO

Il rosso per sedurre, il video per testimoniare nuovamente il suo fascino: Zaira Nara fa centro e i fan sono in delirio.

Sono 5 milioni tondi i suoi followers. Non saranno quelli di Wanda Nara, ma i numeri di Zaira, sorella della moglie-agente di Icardi, non sono affatto da sottovalutare.

In patria il suo seguito è clamoroso, e la sua carriera è letteralmente decollata fra moda e ti rendendola amata in altre nazioni e per molti fan più bella e attraente di Wanda. La splendida Zaira infatti mostra sui social volto e forme che l’hanno resa celebre. Fisico pazzesco, forme da modella che l’hanno resa una star della tv ma anche una apprezzata modella per grandi brand. Tutte caratteristiche queste, che arrivano in maniera diretta a chi la segue da tempo.

In patria infatti la sorella di Wanda Nara è considerata una vera e propria star, alla quale sono state affidate molte conduzioni di fortunatissimi programmi. Un successo che si è tradotto in cifre da record anche sui social, in cui Zaira Nara stupisce e regala contenuti da sogno. Dai lavori ai momenti di relax, i post arrivano si continuo, e sotto ad ogni foto, ad ogni video, i commenti si moltiplicano e vanno in una sola direzione. Quella in cui si ribadisce l’affetto per una donna sedicente ed elegante, ma soprattutto molto amata.

Zaira Nara rosso passione: che video

Chi crede che Zaira Nara sia “la sorella di Wanda”, sbaglia di gran lunga. Nel 2010 la splendida modella fu inserita nelle 50 donne più belle del mondo dalla rivista FHM. Furono il suo incredibile fascino le sue misure ad attirare il mondo della moda e una lunga lista di grandi brand. Un 90-59-90 che si avvicina alle iconiche misure, ma soprattutto un volto per certi versi unico che lascia tutti a bocca aperta.

Fra tv e teatro la Nara ha partecipato a circa 20 produzioni di grandissimo successo, e fu molto chiacchierato il suo rapporto con l’ex famosissimo attaccante dell’Uruguay Forlan, seguito poi dalla storia d’amore con Jakob Von Plessen dalla quale è nata una splendida bimba.

Ciò che per i fan non è passato inosservato è quel fascino travolgente e inimitabile. Capelli scuri, occhi chiari, fisico ammaliante. Il tutto si è trasformato in un grande successo non solo in patria ma anche in Europa, e i suoi scatti lo testimoniano. Poi arrivano i video, come l’ultimo. Abito rosso, camminata travolgente, sorrisi impeccabili e quel modo di sedurre elegantemente che è un’arma incredibile. Il risultato? Non vi roviniamo la sorpresa. Provate a dare un’occhiata. Vi accorgerete di essere al cospetto di una donna molto diversa nel fisico e nel modo di mostrarsi dalla sorella, ma altrettato seducente e incredibilmente affascinante.