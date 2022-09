Elodie, vestito tutto trasparente e solo il perizoma sotto

Un altro incantevole post, pubblicato direttamente sulla sua pagina ufficiale di Instagram, da parte di Elodie che sa benissimo come catturare l’attenzione da parte dei suoi follower che non stavano aspettando assolutamente altro se non quello di visionare una nuova opera d’arte da parte della cantante – FOTO

Se il suo obiettivo era quello di mandarci completamente fuori di testa non possiamo fare altro che alzarci tutti quanti in piedi ed applaudire il suo contenuto che merita di essere visionato con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi che siamo rimasti, ancora una volta, senza parole e soprattutto senza fiato. Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma qui ha decisamente esagerato. Se non ci credete allora rimanete qui con noi per poter osservate il tutto con attenzione.

Elodie, da Venezia a Verona il passo è breve

Ancora un altro successo da parte della cantante. Da Venezia a Verona il passo è decisamente breve. Se nella prima città è stata assolutamente una delle protagonista del ‘Festival del Cinema‘ dove è stata paparazzata da tutti i presenti il motivo c’era: il suo vestito non poteva assolutamente passare inosservato. Stesso discorso vale anche per il look che ha fatto vedere a tutti in occasione della sua presenza all’Arena di Verona: un qualcosa che ti manda completamente al tappeto. Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma possiamo confermare che in questa occasione si è decisamente superata e lo ha fatto nella migliore maniera possibile che tutti quanti noi stavamo aspettando con molta ansia. Per i nostri lettori di ‘Calciopolis‘ solamente il meglio e contenuti di altissima qualità che portano proprio la sua firma. Siete pronti per vedere il tutto? Allora non vi resta da fare altro che mettervi comodi e godervi lo spettacolo che sta per iniziare. Buona visione a tutti quanti voi.

Elodie, vestito da urlo: perizoma di più – FOTO

Un vestito che non può assolutamente passare inosservato e che mette in risalto ed in evidenza davvero tutto. Partendo proprio dal perizoma, messo in bella vista, proprio da un vestito trasparente a dir poco fantastico. Un fisico a dir poco perfetto ed uno sguardo sempre più sexy e devastante. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Ancora una volta Elodie sa bene dove colpire il nostro punto debole.