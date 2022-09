Claudia Ruggeri tutta nuda: in spiaggia non la copre niente

Una foto in bianco e nero che per fa esplodere la gioia dei fan: Claudia Ruggeri fra conferme e novità incolla tutti allo schermo.

Posa da sirena, la potenza dello scatto in bianco e nero, gli abiti che non ci sono e rendono tutto più affascinante e bollente in spiaggia.

Claudia Ruggeri, prorompente “Miss” di Avanti un altro, regala un nuovo incredibile post da sogno ai fan, letteralmente conquistati dalle sue forme. Bellezza e fascino infatti non si discutono. Le forme esplosive e uno sguardo accattivante la rendono ormai una delle donne più amate della televisione italiana, che si è accorta di lei fin dagli esordi. C’è un vasto pubblico che infatti la segue, e sui social inizia a chiederle quali saranno le nuove avventure nella stagione televisiva che sta per iniziare.

Lei attende, e intanto regala gioie sui social. L’ultimo scatto è infatti incredibile, e i followers, sempre in costante crescita, apprezzano inondando la sua bacheca. Provate a dare un po’ un’occhiata al post. Vi renderete rapidamente conto non solo del seguito clamoroso, ma anche di quanto il fascino e l’eleganza della Ruggeri emergano in maniera forte.

Claudia Ruggeri senza veli in spiaggia

Le sue doti davanti alle telecamere non sono mai passate inosservate. Nel programma di Bonolis emerge una particolare propensione al mondo dello spettacolo, quella prontezza nelle risposte, la capacità di alimentare la curiosità e i sorrisi nel pubblico, e poi un fisico pazzesco che la rende con molta probabilità la showgirl più amata nel programma Mediaset. Claudia Ruggeri è di fatto una donna di successo. Ottimi risultati nella danza, nello studio, e anche in una carriera che va a gonfie vele.

Dalla tv alle sfilate, fino alle sponsorizzazioni di grandi brand, il suo fascino e la bravura hanno conquistato tutti, e le chiamate arrivano in maniera costante. Claudia Ruggeri dopo tanta gavetta si è trasformata quindi in una donna di spettacolo con un seguito pazzesco, che si è tradotto in grandissimi numeri anche sui social. Le cifre infatti decollano, e sono circa un milione e 300 mila i followers. Il motivo è chiaro. Se l’ultima foto di spalle in perizoma vi ha lasciato a bocca aperta, probabilmente non avete visto lo scatto che arriva dalla spiaggia.

Claudia Ruggeri è senza veli, si mostra di profilo e si copre soltanto con un braccio. Lo sguardo attraente fa il resto, la posa è da modella, e in poche ore i commenti decollano letteralmente. Circa 200 utenti le lasciano cuori e complimenti, in attesa di vederla come sempre splendida protagonista in tv.