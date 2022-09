Sabrina Ferilli, risveglio bollente: solo in intimo

Il riflesso che fa incantare i followers: Sabrina Ferilli, un dolce risveglio con uno scatto davvero sensazionale, commenti a non finire.

Una bellezza tutta italiana: Sabrina Ferilli incanta anche suoi social con scatti a dir poco meravigliosi. Difficile descrivere e racchiudere in poche parole ciò che continua a rappresentare per il pubblicato televisivo, soprattutto ora con il suo approdo sul mondo del web.

L’attrice, una delle più famose e amate della sua generazione, è ormai una vera e propria icona di sensualità. Celebre le sue scene negli anni Novanta e nei primi Duemila, con la sua bellezza che splende ancora oggi, un fascino davvero irresistibile. Impossibile contare le straordinarie e numerose scene girate di grandissimo spessore che, con il passare del tempo, l’hanno resa celebre in tutto il mondo, diventando una vera icona italiana. Altrettanto numerosi i riconoscimenti, come il David di Donatello Speciale, sei volte il Nastro d’Argento e sei volte il Ciak d’Oro. Doveroso ricordare, in occasione del Festival del Cinema di Venezia, che l’attrice romana è stata premiata per ben due volte. Bravura, eleganza, ma anche una sensualità verace e immediatamente riconoscibile, che ha accompagnato per anni gli italiani e ancora adesso, a 58 anni, non passa inosservata e non ci riuscirebbe nemmeno volendo. Anche come showgirl televisiva oppure come semplice opinionista, Sabrina è pressoché impeccabile.

Sabrina Ferilli, il riflesso che fa impazzire i followers: risveglio ‘intimo’

Una delle tante gioie che Sabrina ha regalato al grande pubblico, fu l’indimenticabile spogliarello, promesso e messo in pratica, nel 2001 in occasione della festa scudetto della Roma. Sui social invece, Sabrina Ferilli può contare un grandissimo seguito, soprattutto su Instagram. Più di 900 mila followers, con quota 1 milione in avvicinamento. Con tanta semplicità, riesce sempre a mandare in tilt i social, mettendo in mostra primi piani spettacolari. In questo caso però, lo scatto è tutto d’eccezione, con Sabrina che decide di dare un ‘buongiorno‘ a dir poco bollente. Scatto in intimo e risveglio ben servito a tutti i suoi followers.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sabrina Ferilli (@sabrina.ferilli.ufficiale)

Sguardo accattivante e sensualità infinita, con l’intimo che rende il tutto ancor più bollente. Basta poco per accendere la fantasia dei fan, con il post che sta facendo il pieno like e commenti d’approvazione per la bellissima attrice. Sabrina non passa mai di moda e, anche in questo, ha colpito l’attenzione da parte di tutti con uno scatto sensazionale.