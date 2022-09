Perizoma piccante: Wanda Nara fa già girare la testa in Turchia

Anche Wanda Nara ha iniziato la sua avventura in Turchia nella migliore maniera possibile. Tanto è vero che il suo primo post è stato scattato su una spiaggia di Instanbul: un selfie che non poteva assolutamente passare inosservato sotto gli occhi dei suoi fan, guardare per credere.

Se non avete visto ancora il suo contenuto e soprattutto non avete ancora capito di che si tratta non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Un qualcosa che vi manderà completamente fuori di testa, proprio come è successo a noi della redazione di ‘Calciopolis’ che ancora dobbiamo riprenderci da quello che i nostri occhi hanno appena visto. Per i nostri lettori solamente post di altissima qualità, proprio come quello che la nativa di Buenos Aires ci ha regalato adesso.

Wanda Nara, l’avventura in Turchia inizia alla grande

Se il suo obiettivo era quello di mandarci completamente fuori di testa allora non possiamo fare altro che confermare e allo stesso tempo sposare questa tesi. In Turchia sono già tutti pazzi di Wanda Nara. Il motivo è noto e molto chiaro. Da qualche ora il suo compagno, Mauro Icardi, ha firmato per il Galatasaray in prestito. Un grandissimo colpo per la squadra turca, non potrebbe essere altrimenti visto che insieme a Dries Mertens compongono una delle coppie straniere davvero più interessanti nel panorama calcistico. Poi, ovviamente, sono felici anche per l’arrivo da parte di sua moglie che già si è ambientata alla grande postando una foto in spiaggia e per far vedere a tutti chi sarà la prossima regina in questo anno (a meno che il suo prestito non venga prolungato oppure che la stessa squadra non decida di acquistarlo dal club parigino). Un perizoma che non sta né in cielo e né in terra e che mette in risalto le sue straordinarie forme. Pronte per vedere il suo ultimo capolavoro? Allora mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo che sta per iniziare.

Tutti quanti in piedi per Wanda Nara, visione paradisiaca – FOTO

Ed eccola qui, sempre più incantevole che mai. Tanto è vero che non poteva assolutamente mancare il “like” da parte della sorella Zaira. Occhiali da sole in bella vista, costume intero da uro ed un lato ‘B’ assolutamente da infarto. Il cielo ed il mare azzurro fanno solamente da cornice, perché la vera protagonista è solamente lei. Tutti quanti in piedi per la stupenda argentina.