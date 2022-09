Perizoma e niente più: Federica Pacela sconvolge tutti a letto

Se l’obiettivo da parte di Federica Pacela era quello di mandarci completamente fuori di testa allora non possiamo fare altro che darle ragione visto che ci è riuscita e lo ha fatto anche con grandi risultati. Guardare per credere.

E’ bastata una semplice immagine da parte dell’influencer a mandarci completamente al tappeto. Il titolo non è assolutamente ingannevole, potete stare tranquilli. Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Bisogna rimanere concentratissimi e non perdersi neanche un minimo dettaglio che ci ha regalato la splendida personaggio del mondo dei social network.

Una Federica Pacela d’autore

Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma in questa occasione si è decisamente superata. Dimenticatevi gli altri post in cui ha incantato tutti i suoi follower di Instagram, qui si è davvero superata ed ha fatto vedere a tutti le sue brillanti qualità, oltre che un fisico di tutto rispetto che non mostra neanche un segno di imperfezione. Noi della redazione, a dire il vero, ci dobbiamo ancora riprendere da quello che i nostri occhi hanno appena visto. Un contenuto di altissimo livello che merita di essere visto molto attentamente. Un selfie, riflesso allo specchio, che fa vedere a tutti uno dei suoi lati migliori: ovvero quello ‘B’ che mette sempre in evidenza e che fa mandare completamente fuori di testa i suoi fan che non vedono l’ora di poter visionare un altro capolavoro del genere che puntualmente è arrivato. Così come è arrivato il momento che tutti quanti voi stavate attendendo. Mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo che sta per iniziare. Buona visione.

Federica Pacela, un lato ‘B’ da sogno: guardare per credere – FOTO

Ed eccola qui, sempre più incantevole e seducente che mai la mitica Federica che non poteva fare altro che sorprenderci ancora una volta. Il selfie è decisamente devastante, così come il suo fisico che merita di essere visionato con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi. Braccio destro in aria come in segno di vittoria ed un lato ‘B’ che non ha bisogno di essere commentato visto che è perfetto così, proprio come quando l’abbiamo conosciuto. Anzi, con il tempo va sempre a migliorare.