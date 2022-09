Mazzocchi, il sogno sta per diventare realtà: la big lo aspetta

La storia di Pasquale Mazzocchi è da brividi e appassiona ulteriormente gli amanti del calcio. Partito dalla Serie D si è conquistato, anno per anno, con sacrificio e molto sudore la meritata Serie A. Adesso si sta confermando essere un elemento essenziale nello scacchiere di Nicola che non può proprio farne a meno

L’esterno sinistro ha iniziato la stagione nella migliore maniera possibile, trovando anche la prima rete nella massima serie nel pareggio casalingo contro l’Empoli. Una soddisfazione immensa per il classe ’95 che, ben presto, potrebbe coronare il suo sogno: ovvero quello di andare a giocare in una big del nostro campionato. Lui, però, per il momento si concentra con i granata sperando di conquistare una tranquilla salvezza a differenza dello scorso anno

Mazzocchi, una storia incredibile: il sogno può realizzarsi

I fantallenatori possono essere fin troppo soddisfatti da quello che l’esterno campano sta regalando e soprattutto offrendo in campo. Con le sue galoppate (ed anche il primo gol) sta aiutando sempre di più la Salernitana a conquistare la seconda salvezza consecutiva. Però, rispetto allo scorso anno, le cose sono decisamente ben diverse e soprattutto più complicate. Lo sa bene lo stesso calciatore ed anche il team che si appresta ad affrontare una nuova ed impegnativa sfida in campionato. Pasquale Mazzocchi, almeno per il momento, è una delle note liete dei granata che si sta comportando molto bene. Tanto è vero che le sue prestazioni non sono di certo passate inosservate alla big del nostro campionato che lo sta tenendo sotto osservazione. Non è assolutamente da escludere che, prossimamente, possa arrivare anche la soddisfazione personale di entrare a far parte della nazionale azzurra allenata da Roberto Mancini in vista delle prossime gare. Per il momento sono solamente voci che possono trovare, quanto prima, conferme.

Mazzocchi, il sogno diventerà realtà? La big lo osserva

Il sogno di ogni calciatore napoletano è quello di vestire, un giorno, la maglia azzurra. Sì, anche della nazionale, ma principalmente quella del Napoli. Una occasione d’oro per il 27enne che potrebbe concretizzarsi in vista della prossima stagione. Una soluzione che potrebbe andare bene da entrambe le parti. In questo campionato sta giocando molto più avanti, come esterno, rispetto alla scorsa stagione dove era il quarto difensore. I campani lo osservano molto attentamente e lo avrebbero anche segnato nella lista dei calciatori che potrebbero fare al loro caso. Un sogno che potrebbe ben presto realizzarsi per il nativo di Barra.