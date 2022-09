Sabrina Salerno, la scollatura esagerata mostra il reggiseno

Ancora una serata presentata con alcune foto da sogno: Sabrina Salerno in barca è pazzesca e mostra un décolleté da sogno.

L’estate di Sabrina Salerno continua, scandita da appuntamenti e spettacoli per il suo pubblico che la ama e da foto da sogno. La avete ammirata in bikini, con costumi strettissimi.

Poi ancora in intimo, nella natura selvaggia e in spiaggia. Cambiano le location ma non la sostanza degli scatti mostrati su una pagina Instagram che è un contenitore pazzesco di immagini da sogno. La Salerno è infatti una bellezza che unisce generazioni, famosa da tanti anni e molto seguita fin dai suoi esordi musicali. Sabrina Salerno non conosce pause, e fra social, appuntamenti musicali, e una nuova stagione televisiva che di certo la vedrà protagonista, continua a stupire.

In occasione di una serata ha quindi deciso di postare ancora una galleria a bordo di una barca. Le foto sono 4, il messaggio per i fan chiaro, e i commenti altrettanto. Sono circa 300, e tutti vanno in una sola direzione. I complimenti infatti arrivano in maniera continua ed esaltante per una showgirl che a distanza ormai di molti anni dai suoi esordi ha mantenuto intatto il suo fascino, e soprattutto quel legame indissolubile con tantissimi appassionati della sua musica e soprattutto di un fisico stellare.

Sabrina Salerno è sempre uno show: che foto!

Sfidiamo chiunque a non avere almeno una volta affermato che Sabrina Salerno è fra le donne più seducenti dello spettacolo in Italia. Difficile dire il contrario, soprattutto quando si commenta una professionista che ha messo in piedi molti progetti, tutti di grandissimo successo. Quelle prime hit l’hanno presentata ad un pubblico che ha apprezzato grinta, carattere, la voce splendida e quei look pazzeschi.

Il suo fisico però, sempre molto curato, le ha permesso di attirare le attenzioni anche della moda e del mondo della tv. Film, trasmissioni, interviste, grandi sponsorizzazioni su Instagram. Un successo continuo, alimentato dal suo fascino, dal modo di giocare e stuzzicare la community in maniera seducente ed ammaliante, ma sempre con grandissima eleganza.

La Salerno incassa quindi complimenti di ogni tipo da parte della community, che ormai ha raggiunto la cifra record di un milione e 200 mila followers sempre pronti a sottolineare con frasi d’affetto gli scatti in arrivo. In una estate in cui la cantante ha regalato gioie ai fan, arriva quindi l’ennesima galleria di immagini, e come spesso accade l’effetto wow è garantito.

La Salerno infatti conquista con lo sguardo, ammicca, e poi mostra quel fisico che l’ha resa celebre, con l’intimo che sbuca dalla maglia e incolla tutti quanti agli schermi degli smartphone. Poi la cantante dà appuntamento ai fan e i commenti si sprecano. “Sei la regina”, e ancora “assolutamente magnifica”. Questo il tenore delle frasi che le sono rivolte, e poi quella richiesta continua sulle prossime presenze in tv per ammirarla sempre di più. Sabrina Salerno non smette mai di stupire, e i suoi fan si moltiplicano rendendola una delle donne più amate dello spettacolo.