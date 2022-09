Anna Safroncik, la giacca si apre vertiginosamente: lato ‘A’ protagonista

Se il suo obiettivo era quello di mandarci completamente fuori di testa allora non possiamo fare altro che confermare questo tipo di tesi. Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma in questa occasione si è decisamente superata e lo ha fatto nella migliore maniera possibile – FOTO

Non possiamo fare altro che alzarci tutti quanti in piedi per quello che ci ha regalato la fantastica attrice che sa sempre come deliziare i suoi follower, ovviamente con degli scatti che non stanno davvero né in cielo e né in terra. Proprio come l’ultimo che sta avendo il successo che merita. In questa occasione ha voluto aggiungere anche il filtro in “bianco e nero” che, in questi casi, dà sempre quel tocco in più. Guardare per credere e buona visione a tutti quanti voi.

Anna Safroncik, bellezza incredibile: forme top

Ancora un altro grandissimo successo che porta la firma di Anna Safroncik. Oramai i suoi fan non stavano aspettando altro se non quello di poter visionare, attentamente, un contenuto di altissimo livello. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. In molti se ne sono accorti, specialmente i suoi follower e colleghe che non hanno potuto fare altro che lasciare un commento di approvazione. Tra questi spunta anche quello di una delle icone di questa nostra speciale rubrica come Federica Masolin che ha espresso il suo pensiero, come quello di molti altri: “Che bella“. D’altronde, non potrebbe essere altrimenti. Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto di questo incantevole articolo. Il nostro consiglio è quello di mettervi quanto più comodi possibili perché lo spettacolo davvero sta per iniziare. Mettete da parte tutto quello che state facendo e concentratevi esclusivamente su di lei.

Anna Safroncik, la giacca si apre vertiginosamente: che spettacolo – FOTO

Ed eccola qui, sempre più incantevole e seducente che mai. Ancora un altro grandissimo post che porta la firma di Anna Safroncik che delizia i suoi fan con un contenuto di altissimo livello. Una giacca che si apre vertiginosamente ed un lato ‘A’ che intende essere l’assoluto protagonista di questo scatto. Una visione che definire “paradisiaca” è assolutamente troppo poco. Non possiamo fare altro che alzarci tutti quanti in piedi per applaudire questo suo ultimo contenuto da Oscar.