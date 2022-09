Allegri ormai ha tutti contro: “Chiamate Oronzo Canà!”

Massimiliano Allegri e la Juventus nel mirino delle critiche, il pari con la Salernitana per l’ennesima volta chiama il tecnico a rapporto

Quattro pareggi in sei gare di campionato, appena due vittorie su sette gare ufficiali giocate. E’ lo score niente affatto entusiasmante della Juventus di Allegri, che rimane a quattro punti dalla vetta della classifica dopo il pari rocambolesco per 2-2 contro la Salernitana. Imbattibilità in Serie A al momento salva, ma è forse l’unico aspetto positivo da salvare, insieme a quello della reazione di orgoglio che almeno c’è stata per evitare la sconfitta.

Juventus-Salernitana, altra frenata bianconera: Allegri in difficoltà

Ancora una volta, la prestazione è stata ben lontana dagli standard che ci si aspetterebbe da una squadra accreditata a lottare per lo scudetto dopo due anni difficili e un mercato di spessore per cercare di riprendersi la vetta. La nuova creatura di Allegri non decolla e fa terribilmente fatica, addirittura maltrattata ieri sera nel primo tempo dalla organizzatissima Salernitana di Nicola, che aveva chiuso meritatamente in vantaggio di due reti il primo tempo (un evento che a Torino sponda bianconera non si verificava addirittura dal 2004). E così, le critiche furibonde per Allegri e i suoi, che hanno rimediato il pari soltanto nel recupero, e al netto delle polemiche arbitrali per il gol annullato a Milik per il fuorigioco discutibile di Bonucci, non possono affatto sorprendere, anzi.

Allegri sempre più a rischio, il web invoca la cacciata: “Deve solo andarsene via”

Allegri è sempre più nel mirino e viene da molti ritenuto il vero anello debole in questa situazione. Il tecnico livornese non riesce ad imprimere una scossa e per questo in molti chiedono la sua cacciata. Campeggia l’hashtag #AllegriOut che riprende a spopolare su Twitter. Ecco i messaggi più furiosi: “Il campionato sta prendendo la piega dello scorso anno e col Benfica si rischia anche di compromettere il girone Champions. È ora di cambiare”, “Chiamate Oronzo Cana’ che farà meglio”. “Tuchel è andato via per molto meno”, “Questo presunto grande tecnico deve solo andare via”, “I tifosi di tutte le altre squadre sperano rimanga il più a lungo possibile, domandiamoci perché”. “Con la macchina del tempo gli juventini dopo Pirlo convincerebbero Agnelli a non riprendere Allegri”, “Alla società chiedo solo di esonerarlo, non ce la faccio più”. “Non è errore tecnico. L’errore è il tecnico”, “Non c’è un solo motivo logico per cui sia ancora al suo posto”.