Dayane Mello esagera: intimo bollente e fin troppo trasparente

Se il suo obiettivo era quello di mandarci completamente fuori di testa allora possiamo confermare che ci è perfettamente riuscita. D’altronde non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma in questa occasione si è veramente superata – FOTO

Un post che fa rimanere tutti quanti noi decisamente senza parole e soprattutto senza fiato. Un contenuto davvero di altissimo livello che non poteva decisamente passare inosservato. Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Un qualcosa che merita di essere visto con la massima attenzione e soprattutto con tutta la cautela di questo mondo. Dayane Mello, questa volta, è in buona compagnia. Guardare per credere.

Dayane Mello, questa volta è in buona compagnia

Un post che sta raccogliendo il successo che merita. Ovviamente ci stiamo riferendo all’altissimo numero di “like” che il contenuto sta raccogliendo. Stesso discorso vale anche per i commenti di approvazione da parte dei suoi follower che, in questi casi, non possono assolutamente mai mancare. A differenza delle altre volte, in cui ci ha fatto perdere completamente la testa, questa volta è in buona compagnia. Insieme alla sua collega ed anche amica hanno posato per una nota marca pubblicitaria che si interessa di intimo. Quindi vi lasciamo immaginare l’opera d’arte che vedrete a breve. Un qualcosa che non sta davvero né in cielo e né in terra e merita di essere vista con la massima attenzione da parte di tutti quanti voi. Adesso, però, basta con le parole visto che siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando con molta ansia. Il nostro consiglio è quello di mettervi comodi e di tenervi forte visto che merita decisamente molto.

Dayane Mello, “Due è meglio di uno”: in intimo è spettacolare – FOTO

Ed eccole qui, più incantevoli e seducenti che mai. Se siete interessati al nome anche della persona che sta abbracciando prendete carta e penna e segnatevelo: si chiama Khady Gueye ed è inevitabilmente una modella. Quest’ultima sfoggia in intimo nero decisamente piccante, mentre la nostra Dayane col colore bianco che a tratti sembra trasparente. Un fisico a dir poco stupefacente. Le loro forme vengono messe in risalto grazie al loro bikini che definire “piccante” è assolutamente troppo poco. Tutti quanti in piedi per lei. Anzi, per loro.