Milan, a gennaio si torna sul mercato: ecco il centravanti

Il Milan vuole intervenire ancora sul reparto avanzato: c’è un obiettivo per gennaio che Maldini vorrebbe portare in rossonero.

Maldini non si ferma, ha delineato gli interventi da fare sul mercato e non si sposta da una linea che sta dando i suoi frutti in casa Milan.

I rossoneri hanno intenzione di prelevare ancora giovani in rampa di lancio, e puntano poi a qualche uomo d’esperienza che in Champions e nelle fasi calde della stagione può fare la differenza. Lo ha fatto Giroud nella passata stagione, e in tal senso Ibrahimovic è stato davvero fondamentale. Ecco perché Maldini sa bene che esperienza e personalità devono per certi versi essere al centro delle operazioni di mercato.

Se a questo fattore, già non trascurabile, si aggiunge che qualche pedina non dà la giusta affidabilità in termini di continuità, gennaio diventa quindi l’occasione giusta. In attacco il recupero di Ibra va per le lunghe, Origi è spesso ai box, e il solo Giroud da solo non può giocarle tutte. Ecco perché c’è una pedina che potrebbe fungere da centravanti perfetto ma ama giocare su tutto il fronte offensivo. Il prezzo non è alto per via di un contratto in scadenza, e il blitz è possibile nel mercato invernale ma anche nella prossima estate. Maldini però vuole anticipare le mosse e soprattutto la concorrenza per regalare a Pioli un’altra micidiale arma tattica.

Milan, c’è un centravanti nel mirino: assalto deciso a gennaio

Una presenza nella Liga, e una in Champions League. Un bottino misero per un calciatore che fino a qualche settimana fa sembrava in procinto di partire, proprio per arrivare in Serie A, ma poi è rimasto al Barcellona. Il riferimento è a Memphis Depay, deciso a cambiare aria e al centro di un affare con a Juventus sfumato per la necessità dei bianconeri di non spendere tutto il budget per un solo calciatore.

La sua avventura in Serie A sembra però solo rimandata perché Paolo Maldini ci pensa già per gennaio. I questa stagione l’olandese è sceso in campo per un totale di 72 minuti spalmati in due presenze. Difficile quindi la sua permanenza in un club che ascolta con interesse le proposte e vorrebbe privarsi dell’attaccante già nel mercato invernale. L’ex Lione va infatti a scadenza di contratto il 30 giugno del 2023 e sarebbe di fatto libero di scegliere a zero la prossima destinazione.

Venderlo a gennaio significherebbe per i blaugrana poter ottenere un indennizzo, anche minimo, e soprattutto liberarsi di un ingaggio pesante. Per questo Maldini fiuta l’affare e Pioli di certo farebbe i salti di gioia. Depay nella sua carriera ha giocato da centravanti, ma anche da esterno alto di sinistra e da trequartista puro. Tutti ruoli fondamentali per l’allenatore che attende. Maldini ci proverà, questo è un dato certo, e il Milan potrebbe avere un calciatore in grado di fare la differenza in Serie A.