Melita Toniolo, costume in difficoltà: il lato A va in “fuorigioco”

Se il suo obiettivo era quello di mandarci completamente fuori di testa allora non possiamo fare altro che confermare questa teoria: Melita Toniolo ci è riuscita alla grande e lo ha fatto anche con ottimi risultati. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato, guardare per credere – FOTO

Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Neanche per il fatto se non avete visionato la sua ultima opera d’arte che sta avendo un successo incredibile su Instagram. Tra pochissime righe accontenteremo la vostra richiesta: sappiamo benissimo che non deluderemo affatto le vostre aspettative che avete su di lei.

Melita Toniolo, da rimanere senza parole

Per lei il tempo sembra non essere mai passato. Anzi, più passano gli anni e più lei migliora. Un qualcosa di davvero incredibile e che non poteva assolutamente passare inosservato sotto i nostri occhi. Semplicemente incantevole l’ex concorrente del ‘Grande Fratello‘ che fa vedere a tutti le sue brillanti qualità che non possono assolutamente passare inosservate. Basti pensare che noi della redazione ancora ci dobbiamo riprendere da quello che abbiamo visto. Un qualcosa di veramente eccezionale e che merita di essere visionato più e più volte e soprattutto con tutta l’attenzione di questo mondo. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato, non si tratterebbe affatto della prima volta ma in questa occasione si è veramente superata alla grande con uno scatto decisamente da urlo. Ovviamente siamo consapevoli che siete più che curiosi nel vedere questo suo capolavoro. Siamo lieti di annunciarvi che siamo arrivati al momento tanto atteso per voi: mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo che sta per iniziare.

Melita Toniolo, costume da urlo: lato ‘A’ prorompente – FOTO

Ed eccola qui, sempre più incantevole e seducente che mai. Proprio come l’abbiamo vista la prima volta in televisione. Un fisico che non ha bisogno affatto di alcun tipo di commento. Un lato ‘A’ decisamente sublime, un costume che mette in risalto tutte le sue straordinarie forme che non possono minimamente passare inosservate. Che spettacolo per i nostri occhi che non potevano chiedere diversamente. Tantissimi sono coloro che stanno lasciando un più che meritato “like” e commento di approvazione: i fan sono rimasti completamente in estasi. Non si tratta delle prima volta, ma qui siamo arrivati a dei livelli a dir poco pazzeschi.