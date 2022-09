Giulia Provvedi, intimo minuscolo e fisico esplosivo

Un altro contenuto a dir poco fantastico da parte di una delle sorelle ‘Donatella’ che non poteva assolutamente passare inosservato sotto gli occhi dei suoi fan. Guardare per credere il tutto, da rimanere senza parole – FOTO

E soprattutto senza fiato. Da come avete ben potuto capire sia dal titolo che dall’immagine in evidenza, in basso, stiamo parlando di Giulia Provvedi che ci ha deliziato, ancora una volta, con un contenuto di altissimo livello che merita di essere visionato con la massima attenzione da parte di tutti quanti voi. Se davvero non credete a quello che vi stiamo dicendo allora vi consigliamo di mettervi comodi e di godervi lo spettacolo che sta per iniziare, visto che merita decisamente: buona visione a tutti quanti voi.

Giulia Provvedi, semplicemente spettacolare: che forme

Non potrebbe essere assolutamente altrimenti, quando una delle sorelle più conosciute nel nostro paese ed al mondo come le ‘Donatella‘ decidono di condividere qualcosa di nuovo sui social network sappiamo molto bene che si tratta di un qualcosa di incredibile. Ed in realtà è proprio così. Questa volta tocca a Giulia Provvedi che ci ha deliziato con una immagine scattata nel suo periodo in vacanza, un contenuto davvero di altissima qualità che non poteva assolutamente passare inosservato. Se non avete ancora capito di chi stiamo parlando non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Un fisico che non ha bisogno di alcun tipo di presentazione. Stesso discorso vale anche per il bikini che mette in risalto tutte le sue straordinarie forme che meritano di essere visionato con la massima cautela di questo mondo. Adesso, però, basta con le chiacchiere visto che siamo arrivati al momento “clou” di questo articolo. Tenetevi forte perché sta per iniziare una nuova e fantastica avventura che porta la sua firma. Non ci resta, da fare altro, che augurarvi una buona visione.

Giulia Provvedi, fisico sublime: bikini da urlo – FOTO

Ed eccola qui, sempre più incantevole e seducente che mai. Se ne è accorta anche una delle partecipanti alla nostra rubrica come Mercedesz Henger che ha voluto lasciare un più che meritato “like” sotto al suo post. Delle forme che sono semplicemente perfette, così come il suo fisico. Il sole bacia le belle ed in questo caso ha fatto veramente centro. Il mare ed il cielo azzurro fanno solamente da cornice in questo scatto, ma la vera protagonista non può essere che lei.