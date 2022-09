Lucia Javorcekova ci delizia con un nuovo ed incantevole post che non poteva assolutamente passare inosservato sotto gli occhi dei suoi follower che non stavano aspettando altro se non quello di poter guardare un nuovo contenuto da parte della imprenditrice ed ex compagna del calciatore Blerim Dzemaili

Per lei la frase “fine delle vacanze” non esiste affatto sul suo vocabolario. Ancora adesso la splendida classe ’89 ci delizia con un post che non sta davvero né in cielo e né in terra. Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Ovviamente per i lettori fidati di ‘Calciopolis’, noi della redazione regaliamo solamente il meglio per voi. Guardare per credere il suo ultimo post che merita decisamente tanto. Buona visione – FOTO

Lucia Javorcekova, visione top: un bikini da urlo

Inutile ribadire che i suoi post stanno raccogliendo il successo che merita. Questo, però, sta raggiungendo dei limiti a dir poco incredibili. Tantissimi sono i “like” ed i commenti di approvazione che la stessa sta continuando a ricevere. Un qualcosa che merita davvero tanto e che ci manda completamente fuori di testa. In realtà non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma qui ha decisamente esagerato. Ovviamente si tratta di una buona notizia per tutti quanti noi, ci mancherebbe altro. Conosciamo fin troppo bene i suoi contenuti che definire “fenomenali” è assolutamente troppo poco. Direttamente da Mykonos, dove si trova ancora in questo momento per godersi gli ultimi giorni di vacanza prima di ritornare al mondo del lavoro, arriva una immagine a dir poco stratosferica. Siete curiosi di conoscere il tutto? Allora non vi resta da fare altro che mettervi comodi e godervi lo spettacolo che sta per iniziare.

Lucia Javorcekova, un bikini da infarto: che forme – FOTO

Ed eccola qui, sempre più incantevole e seducente che mai. Una visione decisamente bollente. Basti pensare che anche una delle nostre ragazze che appartengono alla nostra speciale rubrica come Licia Nunez non ha potuto fare altro che lasciare il proprio “cuoricino” sotto al suo post. Diremmo che è tutto meritato. Un fisico fin troppo eccezionale, forme da brividi e un bikini che non passa inosservato e che mette in evidenza le sue straordinarie forme da urlo. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato: semplicemente perfetta.